SG-Coach Naumann mit Respekt ins Final Four

Zunächst geht es gegen Gastgeber Hastedt

+ Tobias Naumann

Achim - Als Titelverteidiger des HVN/BHV-Pokals hat Handball-Oberligist SG Achim/Baden erneut das Ticket zum Final Four gelöst. Am Sonnabend ab 16 Uhr sind auch Gastgeber SG HC Bremen/Hastedt, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen aus der Oberliga sowie Verbandsligist VfL Fredenbeck II Bewerber um den Verbandspokal. Austragungsort ist die HC-Vereinshalle am Hastedter Osterdeich. „Im Final Four gibt es keine Außenseiter mehr, alle haben die Hand am Pott“, unterstellt der SG- Übungsleiter Tobias Naumann den Teams den unbedingten Willen zum Pokalerfolg. „Da wird keiner was wegschenken“, so seine nicht gerade kühne Prognose.