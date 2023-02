SG Achim/Baden: Einsatz von Hendrik Budelmann noch offen

Von: Björn Lakemann

Noch fraglich: Hendrik Budelmann fehlte der SG Achim/Baden zuletzt wegen einer Weisheitszahn-OP. © Hägermann

Trotz der jüngsten Serie von sechs Punktspielsiegen am Stück backt Handball-Oberligist SG Achim/Baden vor dem Match bei der SG VTB/Altjührden kleine Brötchen (Sonnabend, 19:30 Uhr).

Achim/Baden – Bei etlichen Akteuren im Team von Übungsleiter Florian Schacht steht in den Sternen, ob sie eingreifen können. Zudem sind bei Varel etliche Leistungsträger wie Kalafut, Bitter, Rohde und Kreisläufer Janßen nach Verletzungen zurück, was die Qualität deutlich erhöht.

Nicht umsonst warnt der SG-Trainer vor den Friesländern, die von Patrice Giron gecoacht werden. „In den drei vergangenen Auswärtsspielen hat Altjührden immerhin 4:2 Punkte gesammelt. Dabei sprang im letzten Spiel ein 29:26 in der backefreien Rotenburger Halle heraus, wo Jonas Rohe sechs Tor markierte“, so Schacht, der allerdings auf Revanche für das Hinspiel sinnt.

Florian Schacht warnt vor Altjührden

Schließlich entführte das Giron-Team im zweiten Saisonspiel beim 27:23 nicht unverdient beide Punkte aus der Gymnasiumhalle. Jetzt könne sein Team mit breiter Brust antreten, verdeutlicht Schacht. Nach 11:3 Punkten in der Fremde haben die Weserstädter Grund zum Optimismus.

Eines hatten beide Teams gemeinsam. Die SG spielte unlängst gegen den HSV Hamburg, Varel kreuzte die Klingen mit dem Bundesligisten in der Saison-Vorbereitung. In dieser Highlight-Partie fehlte Hendrik Budelmann der SG nach Weisheitszahn-OP. Bei ihm wird wie bei den weiteren Angeschlagenen über einen Einsatz kurzfristig entschieden. „Die Tagesform wird den Ausschlag geben“, hofft Schacht auf den siebten Streich. In eigener Halle holten die Friesländer erst 5:7 Punkte.