SG Achim/Baden bietet Leckerbissen gegen HSV Hamburg

Von: Björn Lakemann

Voller Vorfreude blicken die Organisatoren der SG auf das Match gegen den HSV Hamburg: Simon Cordes, Tilman Dehmel, Cord Katz, Wolfgang Fleischer, Torsten Glandien, Erik Gronewold, Harm Schirmacher (von links). Es fehlen Kerstin von Ohlen und Erik Schmidt. © Lakemann

Ganz dick im Terminkalender sollten sich alle Handballfans der Region den 11. Februar notieren. Um 17 Uhr erwartet Oberligist SG Achim/Baden den HSV Hamburg, der in der Beletage auf dem siebten Tabellenplatz rangiert – direkt hinter den Recken aus Hannover, die als bisher letzter Bundesligist ihre Visitenkarte an der Weser abgegeben haben.

Achim/Baden – „Wir haben dann schon zwei Pflichtspiele absolviert und sind hoffentlich voll im Saft. Vielleicht können wir den Erstligisten mehr als ärgern“, gibt SG-Manager Cord Katz mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Der Hamburger Eliteklub, der nach dem Gewinn der Champions-League Insolvenz anmelden musste, begann danach auch in der Oberliga. In der Folge startete der kometenhafte Aufstiegs des Klubs mit Coach Torsten „Toto“ Jansen. Das Team von der Elbe hätte die SG in Sachen Vorbereitungsspiel bewusst angesprochen, um für die Bundesliga wieder auf Touren zu kommen.

Tilman Dehmel trifft auf Ex-Gegner

Ein zehnköpfiges Team kümmert sich um die Organisation und nimmt sämtliche Aufgaben rund um diesen handballerischen Leckerbissen wahr. Auch Oberliga-Kreisläufer Tilman Dehmel ist in dieser überaus wichtigen Gruppe zu finden. Der 22-jährige Kreisläufer kennt einige Akteure der Hansestädter noch aus seiner Zeit in der A-Jugend-Bundesliga, als er noch für die HSG Gruppenbühren/Bookholzberg an den Start ging und gegen den HSV ran musste. „Bei denen stehen Dominik Axmann sowie Leif Tissier im Kader, die dort bereits zu den Stammkräften zählt. Die waren damals schon gut“, erinnert sich Dehmel, der verspricht, dass er und seine Teamkollegen um jeden Zentimeter kämpfen würden.

Nicht nur in Handballkreisen ist indes der aus Oldenburg stammende Ex-Nationaltorwart Johannes „Jogi“ Bitter bekannt, der bereits über 600 Bundesligspiele in seiner Vita stehen hat. Auch der dänische Nationalspieler Caspar Mortensen, der unlängst für die Europameisterschaft in Polen und Schwede für den Weltmeister von 2019 und 2021 nachnominiert wurde, ist auf Linksaußen eine Bank. Dehmel stellt klar: „Ist echt mega, dass die SG ein solches Highlight an Land gezogen hat. Hier ist ein Umfeld zu finden, in dem einfach alles funktioniert. Unser Team wird diese Partie als Herausforderung annehmen.“ Gerade für die jüngeren Akteure sei die Begegnung ein Superevent.

Vorverkauf läuft ab sofort

Der Vorverkauf für dieses Handball-Schmankerl startet ab sofort. Über einen QR-Code können Tickets geordert werden. Eine gute Gelegenheit für alle Fans, diese noch für die Lieben unter den Weihnachtsbaum zu legen. Als Vorverkaufstermine sind ebenso die beiden Heimspiele im Januar anberaumt. Die Eintrittskarten seien schon gedruckt.

In der Gymnasiumhalle finden für den Leckerbissen sicher 800 Zuschauer Platz, weil auch unmittelbar neben der Spielfläche noch Sitzreihen aufgebaut werden. Für alle drei SG-Mannschaften, die an diesem Termin vor eigener Kulisse spielen würden, seien die Partien problemlos verlegt worden. Ein riesiger Dank geht auch an das Shopping-Center dodenhof, das dieses Handballfest als Ausstattungssponsor der Hamburger erst möglich gemacht hatte. Am Standort in Posthausen gibt es sogar eine HSV Hamburg-Ecke, wo sich Fans mit Merchandiseartikeln eindecken können. Für die SG werden die Schals aus Zweitligazeiten endlich eine Wiederauflage erfahren und eine SG-Tasse sei ebenso in der Planung.