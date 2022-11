SG Achim/Baden: Derby-Aufholjagd kommt zu spät – 28:31

Von: Björn Lakemann

Kraftvoll hochgestiegen: Lars Auth markierte bei Achim/Baddens 28:31 gegen HC Bremen zwei Tore. © Hägermann

Erst als der Siegeszug der Gäste vom HC Bremen die Achimer Gymnasiumhalle verlassen hatte, fand Handball-Oberligist SG Achim/Baden zu seinem Spiel. Am Ende stand jedoch eine ernüchternde 28:31 (15:15)-Pleite auf der Karte der Unparteiischen Kapell/Kortz-Bruns, die nicht ihren besten Tag erwischt hatten.

Achim – Daran konnte die Heimpleite allerdings nicht festgemacht werden. Allzu eklatant waren die Schwächen im SG-Spiel. Dementsprechend bedient war auch Trainer Florian Schacht: „Wir müssen die Schuld bei uns selber suchen. Durch die Vielzahl an Fehlwürfen sowie technischen Fehlern müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“

Damit traf er den Nagel auf den Kopf – und Keeper Sebastian Bohling hatte aus seinem Gehäuse anhand der Körpersprache ausgemacht: „Wir fanden keine Einstellung zum Spiel und kamen nicht zu unserem Konterspiel.“ In Sachen Schnellangriff hatten die Hansestädter, die vom ehemaligen SG-Spieler Majk Scoric gecoacht werden, die besseren Argumente.

Dabei ließ sich das Derby wirklich bestens an. Der insbesondere im ersten Durchgang starke Kreisläufer Fabian Balke stellte auf 9:7 (16.) und das Heimteam konservierte diesen Vorteil bis zum 13:11 (25.), als der spielende Co-Trainer Tobias Freese seinen Treffer setzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte wohl kaum ein Zuschauer, der es mit der SG hielt, eine mögliche Wende auf dem Zettel.

Suchte manches Mal vergeblich den Weg durch die HC-Abwehr: Luke Pehling, der mit der SG Achim/Baden eine bittere 28:31-Pleite kassierte. © Hägermann

Doch urplötzlich war Ende im Gelände, die SG verfiel in Lethargie, garniert mit etlichen technischen Fehlern. Auf einmal legten die Gäste ein 19:17 (37.) vor und hatten die besseren Spielkarten in den Händen. Probleme bereiteten dem Schacht-Team insbesondere HC-Kreisläufer Felix Laube, der insgesamt sechsmal einlochte, sowie Keeper Marcel Baraniak, der noch für die A-Jugend spielberechtigt ist, der im letzten Spielviertel seine Kiste vernagelte. „Wir hatten unseren Spaß“, strahlte der Gäste-Keeper nach der Partie.

Spätestens beim 21:27 (53.) war der Spieldrops gelutscht und die Gäste sicherten sich, nicht unverdient, die Punkte auf fremdem Terrain. Der SG-Endspurt kam viel zu spät. In Beckdorf ist nun eine deutliche Steigerung nötig. „Dort müssen wir es unbedingt besser machen und sind in der Pflicht“, weiß Rückraumkanonier Joost Windßuß, der in der Frühphase Pech mit zwei Lattenkrachern gehabt hatte.

SG Achim/Baden: Bohling, Dybol; Block-Osmers (1), Naumann, Borchert (1), Pehling (1), Podien (5/4), Freese (4), Windßuß (1), Pfeiffer (5), Budelmann (2), Dehmel, Auth (2), Balke (6).