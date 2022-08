SG Achim/Baden triumphiert beim Luxat-Cup in Oyten

Von: Kai Caspers

Lässt sich nicht von Achim/Badens Malte Meyer (41) und Joost Windßus beim Torwurf stoppen: Oytens Rückraumspieler Robin Hencken (rechts). © Hägermann

Während Gastgeber TV Oyten den fünften Platz beim Luxat-Cup belegte, sicherte sich die SG Achim/Baden den Turniersieg beim Lokalrivalen.

Oyten – Ohne Erfolgserlebnis blieb Gastgeber TV Oyten beim eigenen Luxat-Cup. Das Team von Lars Müller-Dormann und Marc Winter kassierte vier Niederlagen. Deutlich besser lief es hingegen für die SG Achim/Baden. Der Lokalrivale des TVO sicherte sich bei drei Siegen und einem Unentschieden den verdienten Turniersieg.

Kein Wunder, dass SG-Trainer Florian Schacht ein zufriedenes Fazit fällte. „Natürlich gibt es immer noch einige Dinge zu verbessern. Aber nach fünf Wochen der Vorbereitung war das schon ein guter Auftritt“, haderte Schacht lediglich mit der Chancenverwertung. „Das hat sich irgendwie durch das gesamte Turnier gezogen. Auch das Tempospiel ist sicher noch ausbaufähig. Aber dafür haben wir in der Deckung ganz ordentlich gearbeitet und auch die Torhüter waren gut drauf“, freute sich Schacht vor allen Dingen über das ungefährdete 21:15 über den TVO. „Für den Kopf war das sehr gut. Auch wenn wir es sicher noch klarer hätten spielen können. Dennoch wissen die Jungs, dass wir Oyten beherrschen können. Allerdings war der TVO an diesem Tag auch kein Maßstab.“ Gegen den letztjährigen Ligarivalen HSG Schwanewede/Neuenkirchen gewann die SG mit 18:16. Den Oberligisten AMTV Hamburg bezwangen die Achimer mit 19:18, ehe es zum Abschluss gegen Oberligist HSV Warburg/Lelm zu einem 21:21 reichte. Schacht: „Wir sind auf einem guten Weg. Auch wenn die zweite Reihe zum Teil noch nicht so funktioniert.“

SG-Trainer Florian Schacht sieht sein Team auf einem guten Weg

Da ihm acht Spieler gefehlt haben, war das Turnier für Marc Winter im Grunde genommen ein Muster ohne Wert. „Die Ergebnisse waren somit völlig zweitrangig für uns. Daher haben wir im Verlauf des Turniers auch einiges probiert und unter anderem viel mit zwei Kreisläufern als taktisches Mittel gespielt. Zudem mussten immer mal wieder Rückraumspieler auf Außen agieren, da wir dort schon eine große Lücke hatten“, erklärte Oytens Trainer. Gleichwohl ist Winter nicht verborgen geblieben, dass bis zum Saisonstart noch einiges an Arbeit auf ihn und Müller-Dormann wartet. „In der Deckung haben wir sicher noch Luft nach oben. Wir wissen also, wo wir den Hebel in den nächsten Einheiten ansetzen müssen. Wichtig ist, dass sich keiner verletzt hat. Und wer weiß, wofür die heutigen Ergebnisse gut waren.“

Vorverkauf für das Derby des TV Oyten gegen die SG Achim/Baden Im ersten Heimspiel erwartet Oberliga-Aufsteiger TV Oyten am Sonntag, 11. September, um 14.30 Uhr den Lokalrivalen SG Achim/Baden. Ab Montag, 22. August, startet der Vorverkauf, da es wahrscheinlich keine Tageskasse geben wird. Maximal vier Tickets pro Bestellung können unter der Telefonnummer 0151/24141146 reserviert werden. Nachmittags geht es zudem auch über Mail, die in den Social Media Kanälen bekannt gegeben wird. Die Kosten betragen 8 Euro und ermäßigt (für Behinderte, Schüler, Studenten, Rentner) 5 Euro. Da direkt im Anschluss auch die Damen der TV Oyten Vampires gegen den starken Aufsteiger HSG Hunte-Aue Löwen spielen, ist auch ein Spieltagsticket (12/7 Euro) möglich. Die Ausgabe der reservierten Karten ist am 29. August von 19 bis 20 Uhr in der Oytener Pestalozzihalle. Darüber hinaus können an dem Tag auch Dauerkarten erworben werden. Die Kosten für die erste Herren und erste Damen betragen jeweils 60 Euro. Wer alle Teams, inklusive zweiter Herren und Damen sehen will, zahlt 110 Euro. Kinder unter sechs Jahren zahlen nicht, müssen aber trotzdem angemeldet werden.