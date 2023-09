Oberligist SG Achim/Baden kassiert zum Saisonauftakt 27:29 in Schiffdorf

Von: Kai Caspers

Teilen

Mit acht Toren bester Torschütze seines Teams beim 27:29 in Schiffdorf: Achim/Badens Kevin Podien. © Hägermann

Schon im Vorfeld der Partie beim TV Schiffdorf hatte Florian Schacht seinen Respekt vor dem Aufsteiger geäußert. Und dieser war auch begründet, denn Handball-Oberligist SG Achim/Baden kassierte zum Saisonauftakt eine 27:29 (13:13)-Niederlage.

Achim/Baden – „Ich kann der Mannschaft hinsichtlich der Gegebenheiten keinen großen Vorwurf machen. Sie hat alles rausgehauen und hätte auch gewinnen können. Letztlich haben wir im Angriff zu viele Chancen ausgelassen“, war das für Florian Schacht der entscheidende Unterschied. Schon in der ersten Hälfte wurde relativ schnell deutlich, dass die Schiffdorfer vor allen Dingen im Rückraum einiges zu bieten hatten. Julian Langwucht und Joel Hoppe kamen immer wieder aus der Fernwurfzone zu einfachen Toren und zeichneten am Ende für 18 Treffer verantwortlich. Dennoch war zur Pause beim 13:13 noch alles im Lot.

Auch in der zweiten Hälfte hatte es zunächst danach ausgesehen, als sollte die SG die hohe Hürde meistern können. In der 41. Minute sorgte Tobias Freese für das 20:18. Die Antwort der Schiffdorfer ließ jedoch nicht lange auf sich warten – 20:21. „Ich habe dann mit einer Auszeit reagiert, doch die brachte nicht den gewünschten Erfolg. Zumal wir in der Endphase auch etwas Pech mit unseren Würfen und einigen Pfiffen der Schiedsrichter hatten“, verdeutlichte Schacht. Zwölf Sekunden vor dem Ende verkürzte Marvin Pfeiffer noch auf 27:28, doch die Schiffdorfer hatten unmittelbar vor dem Abpfiff noch eine Antwort parat – 27:29.

SG Achim/Baden: Bohling, Dybol, Klaus - Zilz, Kaiser, Podien (8/5), Freese (4), Windßus, Pfeiffer (3), Budelmann (5), Langner, Meyer (1), Balke (3), Rosilius (3). kc