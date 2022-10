Eine einseitige Angelegenheit

Von: Kai Caspers

Gekonnt zieht Achim/Badens Jannik Rosilius den Ball am Lüneburger Gegenspieler vorbei. © Hägermann

Der Weg zum Titel in der Handball-Landesliga – er führt diese Saison nur über die SG Achim/Baden II. Daran ließ das Team von Thorben Schmidt-Bonheur im Spitzenspiel gegen den bis dato ebenfalls noch verlustpunktfreien Handballverein Lüneburg keine Zweifel. Zwar leuchtete am Ende nur ein knappes 28:25 (18:14) von der Anzeigentafel, doch das Ergebnis schmeichelte den Gästen.

Achim – „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Da ist den Lüneburgern gegen unsere Deckung nicht viel eingefallen“, hatte Schmidt-Bonheur ein Sonderlob für seinen Innenblock mit Moritz Schlebusch und Arne Zschorlich parat. Daher setzten sich die Gastgeber nach dem 5:4 (10.) beim 11:6 durch Moritz Schlebusch (16.) auch erstmals deutlich ab. Auch in der Folge war die SG das klar bessere Team und erhöhte vier Minuten vor der Pause durch Steffen Fastenau auf 17:10. „In den verbleibenden Minuten sind dann aber völlig grundlos hektisch geworden. Anstatt den Ball laufen zu lassen, hat jeder irgendwie sein eigenes Ding durchgezogen“, monierte Schmidt-Bonheur. Nur gut, dass auf Torhüter Thorben Hamann Verlass war, denn er parierte direkt vor dem Wechsel noch einen Gegenstoß, sodass die SG-Reserve mit einem 18:14 in die Halbzeit ging.

Hellwach: Achim/Badens Moritz Schlebusch klatscht diesen Abpraller noch ins Lüneburger Tor. © Hägermann

Nach dem 21:15 folgte der große Auftritt von Lüneburgs Bahram Rassuli. Verkürzte er zunächst mit einem Dreierpack auf 18:21 (39.), kassierte er nur zwei Minuten später für ein Nachschlagen gegen Arne Zschorlich die Rote Karte. „Das hat uns natürlich etwas in die Karten gespielt. Denn er hat uns in der Phase doch einige Probleme bereitet“, musste Schmidt-Bonheur eingestehen. Als Mark Golke mit einem sehenswerten Treffer von Außen auf 26:20 (52.) stellte, roch es endgültig nach der Vorentscheidung. Aber wie schon in der ersten Halbzeit verfielen die Gastgeber in der Folge völlig unnötig in Hektik. Mit einer Ausnahme – Torhüter Thorben Hamann. Er sorgte mit seinen Paraden endgültig dafür, dass der verdiente Sieg nicht mehr in Gefahr geriet und die Gastgeber im Anschluss lauthals „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ skandierten. Schmidt-Bonheur: „Das war ein Statement. Daran gilt es anzuknüpfen.“

Tore SG Achim/Baden II: Meier-Leffers (7/2), Jacobsen (5), Schlehbusch (5), Rosilius (4), Golke (3), Schirmacher (1), Zschorlich (1), Fastenau (1), Kahl (1).