SG Achim/Baden: C-Jugend feiert Aufstieg in die Handball-Landesliga

Von: Björn Lakemann

Jubel über den Landesliga-Aufstieg: Der Handball-C-Jugend der SG Achim/Baden reichte ein 32:32 gegen die SG Findorff zum erhofften Sprung. © Lakemann

Jubel bei der männlichen C-Jugend der SG Achim/Baden: Die Handballer von Trainer Reinhard Leprich steigen in die Landesliga auf. Das Team der Jahrgänge 2009/2010 fügte mit dem 32:32 (15:15) im Heimspiel gegen die SG Findorff das letzte Mosaiksteinchen zu ihrer Erfolgsstory hinzu.

Achim - „Das war alles ordentlich, aber nicht gut. Vor allem ziemlich unclever, dass wir uns den deutlichen Vorsprung noch haben nehmen lassen“, befand der Coach auf Nachfrage.

Was war passiert? Fünf Minuten vor Ultimo hatte der Achimer Nachwuchs bereits vermeintlich sicher mit 32:27 geführt. Doch die Bremer setzten in der Restspielzeit auf total offene Deckung und schafften noch einen 5:0-Lauf. Trotzdem reichte dieser eine Punkt der SG zum direkten Aufstieg, da sie nun mit 7:1 Punkten uneinholbar auf einem der beiden sicheren Aufstiegsplätze steht.

Starker Tim Stöbener gibt Rückhalt

In Halbzeit eins hatten die Bremer vor einer stattlichen Zuschauerkulisse stark dagegen gehalten. Nach dem 2:0 (2.) durch den achtfachen Torschützen Simon Meyer hielt die SG den Vorsprung noch bis zum 8:7 (13.) durch Jim Konieczny. In der Folge waren die Gäste am Drücker. Zwar holte sich der Gastgeber durch zwei Treffer von Lars Leprich die Führung zurück – 15:14. Doch kurz vor der Pause markierten die Gäste, die von Aik Hapke und Christian Stelzner gecoacht werden, noch den Ausgleich.

Ein Traumstart glückt den Jungs von Reinhard Leprich in die zweite Hälfte. Max Tschierse gelang, nach einem 10:4-Lauf binnen neun Minuten, beim 25:19 die vermeintliche Vorentscheidung. Immer wieder glänzte der brettstarke Keeper Tim Stöbener. Doch Findorff warf alles in die Waagschale und gewann zumindest noch einen Punkt. Diesen feierten sie allerdings wie einen Sieg, da er die Chancen auf die direkte Qualifikation erhöht.

Lars Leprich trägt insgesamt 58 Tore bei

Achims Coach weiß, dass vor der neuen Spielzeit noch einiges zu tun ist. „Mit der offensiven Deckung kam mein Team gar nicht klar“, bilanzierte Leprich. Seinem Sohn Lars gelangen in den vier Partien im übrigen stattliche 58 Treffer, was einem Torschnitt von fast 15 entspricht – Hut ab!

SG Achim/Baden: Traxel, Stöbener; W. Konieczny (5), Höge, Leprich (8), J. Konieczny (4), Kühl (2), Meyer (8), Schumacher, Zjuch, Richter, Jung, Tschierse (5).