SG: Der nächste Sieg – 30:24 über Elsfleth

Von: Björn Lakemann

Mit der SG Achim/Baden auch weiterhin auf Erfolgskurs in der Handball-Oberliga: Joost Windßus. © Hägermann

Handball-Oberligist SG Achim/Baden setzt seine Erfolgsserie fort. Beim 30:24 über den Elsflether TB feierte das Team von Florian Schacht den fünften Sieg in Serie.

Achim – Auch wenn Handball-Oberligist SG Achim/Baden allenfalls eine durchschnittliche Leistung zeigte, wurde die Aufgabe gegen den Elsflether TB beim 30:24 (13:10) problemlos gelöst. Damit hat das Team von Florian Schacht nun fünf Spiele in Folge gewonnen und zudem die beiden Geburtstagskinder Fabian Klaus sowie Routinier Florian Block-Osmers, der am Tag zuvor 40 wurde, gebührend beschenkt.

„Wir dürfen das Ergebnis nicht überbewerten. Aber wir haben gegen einen Gegner, der nur mit elf Spielern angereist war, Charakter bewiesen“, befand Block-Osmers. Keeper Fabian Klaus, der in den letzten zehn Minuten für den brettstarken Sebastian Bohling zwischen die Pfosten rückte, trug ebenfalls noch sein Scherflein zum Sieg bei. Spieler des Tages aufseiten der SG war jedoch Linksaußen Kevin Podien, der eine makellose Bilanz beim Siebenmeter zeigte und auch aus dem Feld eine starke Wurfquote zeigte.

Starke Deckung legt den Grundstein

Noch vor dem Anpfiff hatte SG-Teammanager Cord Katz vor den Gästen, die in dieser Partie ohne ihre beiden treffsichersten Akteure auskommen mussten, gewarnt: „Das wird ein gefährliches Spiel, da wir Elsfleth unterschätzen könnten.“ Aber davon war bis zur 19. Minute nichts zu sehen, denn das Schacht-Team spielte groß auf. Vor allen Dingen die Deckung offenbarte keine Lücken. Doch nachdem Lars Auth auf 9:3 gestellt hatte, meldete sich der Schlendrian. Das nutzten die Gäste und verkürzten auf 10:12 (30.). Nur gut, dass Podiens Siebenmeter kurz vor dem Pausenpfiff gegen den starken Gästekeeper Marcel Völkers noch den Weg ins Ziel fand. Völkers, der unter anderem drei Gegenstöße abwehrte, schmunzelte in der Pause: „Ich lass mich halt gerne abwerfen.“

Durchschnittliche Leistung genügt

Auch der Auftakt in den zweiten Durchgang gestaltete sich zunächst zäh. Immer dann, wenn die SG die Chance hatte sich abzusetzen, fanden die Gäste Antworten – 16:18 (37.). Doch in der Folge war es insbesondere der wieselflinke Max Borchert, der die Lücken in der Elsflether Deckung konsequent ausnutzte. Nach einigen Fahrkarten zu Spielbeginn setzte er wichtige Buden. Die SG schaltete nun mindestens zwei Gänge hoch und spätestens nach einem 10:3-Lauf (28:19, 52.) deutete sich sogar ein Kantersieg an. Doch die Gäste bewiesen Moral und betrieben noch etwas Ergebniskosmetik. „Das war ein reiner Arbeitssieg. Doch ich habe auch nie daran gezweifelt, dass wir die Halle nicht als Sieger verlassen. Allerdings müssen wir uns in der nächsten Woche gegen Oyten noch deutlich steigern. Denn das wird definitiv ein anderes Kaliber“, richtete Florian Schacht seinen Blick schon auf die Partie gegen den TVO.

SG Achim/Baden: Bohling, Klaus - Block-Osmers (1), Naumann (3), Borchert (4), Pehling (1), Podien (10/5), Freese (2), Windßus (1), Pfeiffer (3), Blatt, Dehmel, Auth (4), Balke (1).