Serie gerissen: Badens Volleyballer verlieren 1:3

Stefan Baum zeigte auch als Mittelblocker eine starke Leistung in Lüneburg. J Foto: von Staden

Baden - Nach fünf 3:0-Siegen in Folge riss die Serie, mussten die Drittliga-Volleyballer des TV Baden beim Tabellenzweiten SVG Lüneburg II eine am Ende recht deutliche und verdiente 1:3-Niederlage hinnehmen.

Einen Spieltag vor Saisonende (26. März Heimspiel gegen die SVG Ammerland) zeigte der Aufsteiger aus Baden dieses Mal doch mehr Schatten als Licht, „was aber nicht den Ausfällen und den damit verbundenen Umstellungen geschuldet war“, winkte da später TVB-Coach Peter-Michael Sagajewski ab. So konnten die Schwarz-Weißen letztlich nur den dritten Satz mit 25:22 für sich entscheiden. Der dritte Tabellenplatz ist dem Team von der Weser aber nicht mehr zu entreißen.

Viele Badener Fans folgten ihrer Mannschaft nach Lüneburg, sahen dann einen ersten Satz, in dem es noch sehr eng zuging und die Hausherren letztlich nur hauchzart mit 25:23 dominieren konnten. „Doch schon hier war zu erkennen, wie brutal motiviert die Lüneburger waren, dass sie unbedingt die Hinspielniederlage ausmerzen wollten“, so der SVB-Trainer, der dann ein 19:25 in Durchgang zwei notieren musste und im vierten Satz zwar einen starken Stefan Baum als Mittelblocker-Ersatz und einen sicheren Libero-Rückkehrer Jan Radeke sah – aber auch ein deutliches 16:25.

„Es hat dieses Mal woanders gekniffen. Wir haben einfach nicht so geschlossen aufgespielt, wie zuletzt. Zudem konnten nicht alle Akteure über das gesamte Spiel ihre volle Leistung abrufen, gab es bei einigen viele Aufs – aber auch viele Abs“, so der Badener Übungsleiter, der aber keine Einzelkritik üben wollte. Eher sah er dieses klare 1:3 als „Erdung, damit die Jungs auch sehen, dass es doch noch einiges zutun gibt.“

In der kommenden Woche wird sich nun das Trainerteam samt Mannschaft die Karten für die Zukunft legen. Sagajewski: „Natürlich habe ich schon einige erste Einzelgespräche geführt. Und natürlich denke ich, dass alle unbedingt in die 2. Liga wollen. Doch wir müssen jetzt jedem das Wort gönnen und horchen, was jeder Einzelne im Team denkt.“ J vst