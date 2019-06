Selenkowitsch sichert sich EM-Ticket

17-Jährige bei der Vielseitigkeits-DM auf Platz 13

+ Ein starkes Duo: Joelle Celina Selenkowitsch auf ihrer zwölfjährigen Stute Akeby’s Zum Glück. Archiv-Foto: Wächter

Achim – Bei der Deutschen Meisterschaft in der Vielseitigkeit in Kreuth (Oberbayern) kam bei den Junioren in der CCI 2*-S Prüfung die 17-jährige Achimerin Joelle Celina Selenkowitsch (RV Graf von Schmettow) auf ihrer zwölfjährigen Stute Akeby’s Zum Glück mit total 37,9 Punkten unter 45 Teilnehmern auf einen sehr guten 13. Platz. Deutsche Meisterin wurde mit 24,3 Punkten Anna Lena Schaaf (Voerde/Rheinland) auf Fairytale.