EM: Achimerin Joelle Celina Selenkowitsch für Finnland im Einsatz

Überzeugte: Joelle Celina Selenkowitsch. © iw

Als Ersatzreiterin für Deutschland bei der EM der ländlichen Vielseitigkeit vorgesehen, startete die Achimerin Joelle Celina Selenkowitsch für Finnland und wusste dabei zu überzeugen.

Achim – Vom 24. bis 27. August fanden im schwedischen Swegersjö die ländlichen Europameisterschaften in der Vielseitigkeit statt. Dabei trat Deutschland nicht nur als Team, sondern auch in der Einzelwertung gegen die anderen Nationen an und hatte sich die Titelverteidigung zum Ziel gesetzt. Nominiert waren auch Joelle Celina Selenkowitsch und ihre Stute Akeby’s zum Glück vom RV Graf von Schmettow, die als erste Ersatzreiterin für die erste sechs des deutschen Teams antreten sollte.

Obwohl eigentlich ein Start in der Einzelwertung vorgesehen war, kam es vor Ort ganz anders. Der Mannschaft Finnlands fehlte nämlich ein Reiter, für den es Joelle Celina Selenkowitsch von der Turnierleitung erlaubt wurde einzuspringen. So konnte sie für Finnland an der Mannschaftsdressur teilnehmen, die sie auf einem starken fünften Platz beendete. Am nächsten Tag verschlechterte sich das Wetter derart, dass das Verdener Duo die Geländestrecke zwar ohne Fehler, allerdings mit einer Zeitstrafe durchlief und auf Platz neun einkam. Im abschließenden Springen fiel eine Stange. Trotzdem beendete Joelle Celina Selenkowitsch die CCI3*S-Prüfung der Europameisterschaft der ländlichen Vielseitigkeitsreiter auf einem guten achten Platz unter widrigsten Bedingungen. Die deutsche Mannschaft holte in der Gesamtwertung den Bronzerang. Joelle Celina Selenkowitsch und Akeby’s zum Glück wurden mit Finnland Vierte. Die junge Reiterin kann auf diese Leistung sehr stolz sein, denn wäre sie vom deutsche Teamchef nominiert worden, hätten die Resultate der Mannschaft gereicht, um den Europameistertitel zu gewinnen. kk