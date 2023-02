Badens Volleyballer schlagen sich selbst

Von: Frank von Staden

Teilen

Hatte in Lintorf alle Hände voll zutun: Badens Libero Max Kernebeck. © Hägermann, Bernd

Nichts wurde es aus dem einen Punkt, der am späten Samstagabend bereits vorzeitig den sicheren Klassenerhalt bedeutet hätte – und schon gar nichts aus den anvisierten drei Zählern: Die Regionalliga-Volleyballer des TV Baden mussten sich dabei erneut dem VfL Lintorf geschlagen geben, traten mit einem 1:3 (27:25, 23:25, 16:25, 17:25) im Gepäck die Heimreise an.

Baden – Coach Peter-Michael Sagajewski zeigte sich später enttäuscht ob des Auftretens seines Teams, das im ersten Satz noch eine fast tadellose Leistung ablieferte, dann aber den Gegner immer stärker selbst aufbaute: „Diese Niederlage war wirklich unnötig, denn wir haben super angefangen, gewinnen den ersten Satz zu Recht und haben auch bis zum 6:3 im zweiten Durchgang alles im Griff. Dann aber fangen einige Spieler an, völlig übermotiviert zu agieren, werden dabei aber immer unpräziser. Am Ende strampeln wir nur noch hinterher, verlieren total die Spielkontrolle. Das waren selbst gemachte Leiden. So haben wir uns dann selbst geschlagen, weil wir zwar im zweiten Satz noch dranbleiben konnten, danach aber kaum noch etwas auf die Kette bekamen.“

Das Problem der Weserstädter war dabei, „dass wir viele Spielzüge zu schön ausspielen wollten, wo Normalität angebracht gewesen wäre“, erklärte der Übungsleiter. So hatte vor allem Libero Max Kernebeck ab Mitte des zweiten Abschnitts alle Hände voll zutun und musste viele Situationen ausbügeln, letztlich aber war seine hohe Laufbereitschaft nicht von Erfolg gekrönt. Sagajewski: „Klar bin ich ernüchtert, denn ich dachte, wir wären schon weiter in unserer Entwicklung!“