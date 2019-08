Seidel backt kleine Brötchen

Hönisch - Von Björn Drinkmann. Während der SV Hönisch in den vergangenen Jahren immer ein Kandidat für das obere Drittel gewesen ist, backen die Verantwortlichen des Fußball-Kreisligisten nun eher kleinere Brötchen. „Unsere personelle Situation lässt auch keine anderen Schlüsse zu“, erklärte Ricardo Seidel, der als Trainer beim SVH in sein sechstes Jahr geht und immer wieder neue Rückschläge verkraften muss.

„Vergangene Saison waren es die Langzeitverletzen. Dieses Mal stehen und einige Leistungsträger aufgrund ihres Studiums nicht mehr zur Verfügung stehen“, spricht Seidel zähneknirschend Tobias Rolf, Tristan Schmitt und Hauke Rehder an. Zwar gehören sie weiter dem Kader an, stehen aber nur sporadisch zur Verfügung. Fest verabschiedet hat sich der offensive Wirbelwind Wladislaw Legostaev, den es zum Bezirksligisten SVV Hülsen zieht. „Es ist einfach schwierig neue externe Spieler zu finden, wenn man keine Aufwandsentschädigungen zahlen kann“, hat Seidel, der nach wie vor auf die Dienste seines Co-Trainers Mark Köhnemann bauen kann, noch nicht das passende Rezept gefunden, um Neuzugänge für sein Team zu begeistern. Zudem wollen Tobias Schwetschenau und Keeper Fabian Borchers kürzertreten und wechseln in die eigene Reserve. Zu allem Überfluss hat sich der für das Angriffsspiel so wichtige Moritz Ackermann erneut das Kreuzband gerissen und fällt damit auf unbestimmte Zeit aus.

Immerhin hat Seidel in der Offensive nun Hammat Turgay wieder dabei. Der 26-jährige Stürmer ist nach Stationen in Hülsen und beim FC Verden 04 II zurückgekehrt und soll zusammen mit Felix Hellwinkel (23 Treffer), bester Torjäger der vergangenen Saison, für die Abschlüsse sorgen. Mittelfeldspieler Osman Yildiz ist nach einem kurzen Intermezzo beim Verdener Türksport ebenfalls wieder mit an Bord. Ganz neu ist zudem Tugay Dogru, der ebenfalls zuletzt für den Bezirksligisten aus Hülsen aufgelaufen ist. Ihn bezeichnet Seidel als absoluten Wunschspieler. Völlig verständlich, denn mit seiner Qualität findet man in der Kreisliga nicht viele Spieler.

Mut macht zudem die gute Leistung im Auftaktspiel beim FC Verden 04 II. Denn beim 1:1 wurde dem Titelkandidaten nicht unverdient einen Punkt abgenommen.

Auch wenn die Probleme wie der verhältnismäßig kleine Kader nicht von der Hand zu weisen sind, sollte das Saisonziel relativ locker zu erreichen sein, da nach wie vor starke Kicker vorhanden sind. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist realistisch.