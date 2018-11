Seekamp: Verdacht auf Kreuzbandriss

Oytens 2:0-Erfolg in Hülsen teuer erkauft

+ © Archivfoto: von Staden Schied beim 2:0-Erfolg in Hülsen mit Verdacht auf Kreuzbandriss früh aus: Oytens Simon Seekamp. © Archivfoto: von Staden

Hülsen - Die Serie des TV Oyten hält: Auch im Bezirksliga-Derby gestern beim SVV Hülsen blieb die Sammrey-Elf ungeschlagen – zum zwölften Mal in Folge. Am Ende stand ein 2:0 (0:0)-Erfolg, den sich das Team aber teuer erkaufen musste. Simon Seekamp kam nach einem Kopfball so unglücklich auf, dass es einen lauten Knall gab (26.). „Verdacht auf Kreuzbandriss. Es ist diese Saison verhext“, haderte Coach Axel Sammrey mit dem Schicksal.