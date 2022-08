Seeger-Doppelpack ebnet TVO früh den Weg

Von: Frank von Staden

Traf doppelt: Defensiv-Spezi Henrik Seeger.

Zweiter Saisonsieg am vierten Bezirksliga-Spieltag für den TV Oyten. So nahm das Team von Coach Jan Fitschen am Sonntag einen hochverdienten 3:1 (3:0)-Erfolg aus Anderlingen mit auf die Heimreise. Während der TVO damit auf Tabellenplatz zehn sprang, wartet der Aufsteiger immer noch auf seinen ersten Punkt in der neuen Liga und trägt somit weiter die Rote Laterne.

Oyten – „Wir waren einfach die reifere Mannschaft mit dem reiferen Spiel, auch wenn es wirklich eine schwierige Aufgabe war, die uns Anderlingen auf seinem sehr engen Platz gestellt hat. Letztlich aber geht der Sieg voll in Ordnung und hätte bei Ausnutzung der noch drei, vier weiteren richtig guten Chancen gar höher ausfallen können. Doch mit diesem Ergebnis können wir absolut leben“, konstatierte später der Oytener Übungsleiter, der die Messe schon bei Halbzeit gelesen sah. Denn nach 25 Minuten lagen die Blau-Roten schon mit 2:0 in Front. Beide Male war dabei Defensiv-Spezi Henrik Seeger nach Standards erfolgreich. Jeweils nach einer Krimmer-Ecke schaltete er im Gewühl per Abstauber am schnellsten. Noch vor der Pause fiel dann die Entscheidung durch einen weiteren Defensiven. Mit einem Traumtor aus 25 Metern direkt in den Winkel war Christian Czotscher mit dem vermeintlich schwächeren linken Fuß zur Stelle (35.). Als dann Arouna Ahizi und Tobias Stripling im ersten und noch zweimal Ahizi im zweiten Abschnitt beste Chancen liegen ließen, führte quasi ein Schönheitsfehler, den Anderlingens Steffens bestrafte, zum 1:3 (81.). vst