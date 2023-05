Uesens Sebastian Wöltjen zukünftig für den TSV Thedinghausen

Von: Frank von Staden

Thedinghausens Fußball-Boss Jan Steffens freut sich über Neuzugang Sebastian Wöltjen, der vom TSV Uesen an die Eyter wechseln wird. © Privat

Fußball-Kreisligist TSV Thedinghausen bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. So konnte der Fußball-Boss der Blau-Gelben, Jan Steffens, in Sebastian Wöltjen vom Ligakonkurrenten TSV Uesen nach Stürmer Michael Maul (TB Uphusen II) nun den zweiten Neuzugang präsentieren, der sich im Kader von Neu-Coach Axel Sammrey durchsetzen will.

Thedinghausen – Der 23-Jährige, der beim TSV Uesen bisher hauptsächlich auf den Außenbahnen zum Einsatz kam, beeindruckt laut Steffens „vor allem durch starke Dribblings, eine gute Technik sowie einen guten Abschluss.“ Wöltjen selbst hat das „Menschliche und Sportliche“ beim TSV Thedinghausen überzeugt. „Ich hoffe, dass wir eine gute Saison spielen, vielleicht sogar aufsteigen können und ich dazu meinen Beitrag leisten kann“, lässt sich der Noch-Uesener auf der Thedinghauser Vereinsseite zitieren.