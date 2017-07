Sebastian Rohrberg verpasst das Halbfinale

Dauelser Bogenschütze bei den World Games

+ Der Dauelser Sebastian Rohrberg musste sich dem Briten Mark Nesbitt denkbar knapp geschlagen geben.

Dauelsen - Bei seiner nunmehr dritten „World Games“ Teilnahme im polnischen Breslau blieb dem Dauelser Sebastian Rohrberg der erneute Einzug in die Medaillenrunde verwehrt. Die Qualifikation als Siebter mit 351 Ringen absolviert, schloss sich die Elimination in Form eines K.O.–Schießens an. Die erste Hürde in Person des Ungarn Karoly Buzas mit 82:78 Ringen genommen, kam im folgenden Duell das Aus. Trotz zwischenzeitlich deutlicher Führung musste sich der amtierende Vize-Weltmeister dem Briten Mark Nesbitt knapp mit 85:86 Ringen geschlagen geben. Den Titel sicherte sich der Italiener Amedeo Tonelli mit 61:58 Ringen gegen Weltmeister Ellison Brady (USA). Bronze gewann Wataru OOnuki aus Japan. Gold bei den Damen sicherte sich Lisa Unruh aus Berlin.