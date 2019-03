Sebastian Bohling als Herausforderer

Hastedts A-Jugend-Keeper zu Daverden / „Zunächst ankommen“

+ Neuer Torhüter für den TSV Daverden: Sebastian Bohling.

Daverden – Seinen ersten Neuzugang für nächste Saison hat Handball-Landesligist TSV Daverden unter Dach und Fach. In Sebastian Bohling, der in Bremen im ersten Semester Maschinenbau studiert, schließt sich ein hoffnungsvolles Torwarttalent den Grün-Weißen an. Der 18-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung, nachdem er zuletzt in der A-Jugend-Bundesliga bei der SG HC Bremen/Hastedt zwischen den Pfosten stand.