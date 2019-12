2:1 – Schymiczek verwandelte Eckball direkt

+ Denis Schymiczek

Bassen – Zwölfter Sieg für den TSV Bassen im 17 Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga. So wehrte sich Aufsteiger und Gastgeber FC Hansa Schwanewede zwar nach Kräften, am Ende aber nahmen die Grün-Roten einen hart erkämpften 2:1 (0:0)- Erfolg mit auf die Heimreise. Die Treffer für das Team von Coach Uwe Bischoff erzielten dabei Luca Bischoff (62.) sowie Denis Schymiczek, der kurz vor dem Abpfiff (88.) einen Eckball direkt in die Maschen zirkelte und den ansonsten starken FC-Keeper mächtig alt aussehen ließ.