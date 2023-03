Schymiczek setzt Schröder wieder auf die Bank

Von: Frank von Staden

Lennart Schröder © Privat

Beide Trainer kämpfen derzeit mit einer extrem dünnen Personaldecke – jammern aber wollen Riedes Denis Schymiczek und Oytens Jan Fitschen vor dem anstehenden Aufeinandertreffen am Sonntag auf dem Segelhorst auf keinen Fall, nehmen die widrigen Umstände gelassen als gegeben hin.

Riede/Oyten – Was bezeichnend ist: Während der TV Oyten aufgrund von Verletzungen aus dem letzten Loch pfeift – nun fällt auch noch Witte (Bänderdehnung) aus, fallen beim MTV Riede banalere Gründe ins Gewicht. So weilt Behn in Urlaub, Stöver zieht es lieber vor, im Weserstadion zu sitzen. Wohlers indes bekam aufgrund seiner Fußverletzung ein Spielverbot vom Arzt. Deshalb wird auch der weiter im Aufbautraining befindende Schröder die Ersatzbank auffüllen. „Die, die jetzt noch da sind, werden sich reinhauen. Wenn wir hinten gut stehen und vorne effektiv sind, dann können wir auch gegen einen TV Oyten bestehen, der wirklich gut drauf ist“, postuliert Schymiczek. Sein Pendant erwartet keinen Selbstläufer: „Wir nehmen zwar die Favoritenrolle an, vorrangig aber wird sein, unsere zuletzt wirklich guten Leistungen auch einmal in die richtigen Ergebnisse umzumünzen. Die spiegeln das Gezeigte einfach nicht wider!“ Das Hinspiel ging mit 4:1 klar an den TVO.