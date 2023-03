MTV Riede: Schymiczek sagt leise Servus

Von: Frank von Staden

Für den 33-jährigen Denis Schymiczek ist die Uhr als Trainer sowie auch als Spieler beim Fußball-Bezirksligisten MTV Riede nach nur einer Saison abgelaufen. © von Staden

Überraschende Wendung in der Trainerfrage beim stark abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten MTV Riede: So steht fest, dass der erst zu Saisonbeginn gekommene Denis Schymiczek (33) den Verein am 30. Juni 2023 noch doch wieder verlassen wird.

Riede – Noch vor ein paar Wochen schien abgemacht, dass der hoffnungslos im Abstiegssumpf steckende Fußball-Bezirksligist MTV Riede gemeinsam mit Coach Denis Schymiczek den Gang in die Kreisliga antreten würde. So machte es Riedes Fußball-Boss Frank Lindenberg in der Winterpause noch einmal deutlich. Doch das ist Schnee von gestern. So teilte der 33-jährige Übungsleiter seiner davon völlig überraschten Mannschaft und auch dem Vorstand nach der Niederlage am Mittwoch beim TSV Ottersberg mit, dass sein Engagement am Segelhorst nun doch nicht über das Saisonende hinaus gehen wird.

„Ja“, sagte Lindenberg am Freitag auf Nachfrage, „damit haben wir nicht gerechnet. Noch am Montag haben wir uns zuletzt ausgetauscht. Da war davon noch keine Rede! Wir sind alle im Verein nicht unschuldig an der Situation, in der wir jetzt stecken. Schon deshalb wollten wir unbedingt an Denis festhalten. Aber wir akzeptieren natürlich seine Entscheidung!“

Seinen Sinneswandel – auch Schymiczek ging noch in der Winterpause von einem Verbleib über die laufende Saison hinaus aus – erklärte der B-Lizenzinhaber so: „Ich habe in den vergangenen Tagen noch einmal die letzten Monate Revue passieren lassen und einfach gemerkt, dass ich noch zu sehr aktiver Fußballer bin als ein Trainer, der nur vom Spielfeldrand einwirken kann. Irgendwie bin ich dafür noch nicht bereit. Deshalb dieser Entschluss. Sicherlich hat auch der Misserfolg seinen Teil dazu beigetragen. Ich werde mir jetzt genau überlegen, wie es für mich weitergehen soll. Ich will unbedingt wieder voll auf dem Platz stehen, eventuell auch noch zusätzlich den Posten eines Co-Trainers bekleiden. Ich brauche einfach die Bewegung. Wo und in welchem Verein, weiß ich noch nicht. Als Ur-Bassener ist mein Stammverein eine Option, aber eine Entscheidung habe ich noch nicht getroffen.“ Nur eines weiß Schymiczek genau: Das Kapitel MTV Riede wird nach nur einer Saison enden.