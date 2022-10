Riedes Schymiczek: „Man erwartet von uns nichts“

Von: Frank von Staden

Fällt wieder aus: Marc Lindenberg. © Staden, Frank von

„Klar erwartet man von uns nichts Großes mehr. Vor allem nicht am Wochenende in Osterholz. Aber die Jungs haben gerade in diesem Spiel eine einmalige Gelegenheit zu beweisen, wie weit sie bereit sind, für ihren Verein zu gehen!“

Riede – Der MTV Riede in der Fußball-Bezirksliga am Boden – am Ende? Für Coach Denis Schymiczek ist das eine Momentaufnahme, Aufgabe ist für ihn auch nach dem 2:7 gegen Hülsen keine Alternative. Dabei wird der gebeutelte Übungsleiter („Derzeit stehen wieder nur ein Minimum an Feldspieler zur Verfügung“) wohl selbst von Beginn an auflaufen müssen, da der zuletzt verletzte Kapitän Marc Lindenberg einsehen musste, dass sein Einsatz gegen Hülsen einfach zu früh war – und letztlich kontraproduktiv. Schymiczek: „Er wollte vorangehen. Das ehrt ihn!“ Wer am Sonntag zur Verfügung steht – abwarten.