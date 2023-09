Schymiczek-Führung nur ein Strohfeuer – 1:5

+ © Privat David Schymiczek © Privat

Nur drei Partien fanden am Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse statt, da der TSV Fischerhude-Quelkhorn II bereits zum zweiten Mal aufgrund Personalmangel nicht antreten konnte und die Partie gegen den TSV Dauelsen mit 0:5 gewertet wurde.

TSV Bassen II - MTV Riede II 1:5 (1:2). Für Bassens Trainer Dirk Schaeffer verlor seine Mannschaft am Ende völlig verdient, „denn die Gäste aus Riede waren über die gesamte Spielzeit das klar bessere Team.“ David Schymiczek brachte den Gastgeber nach gut einer Viertelstunde aber noch in Führung. Dennis Thomas mit einem Doppelpack drehte die Partie noch vor der Pause zugunsten der Rieder (25./30.). Dennis Thomas mit seinem dritten Tor erhöhte in der 53. Spielminute auf 1:3 – schon da war die Messe gelesen. 20 Minuten vor Schluss sorgte Marcel Westphalen mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Den Endstand besorgte Sören Pachaly (77.).

Verdener Türksport - SVV Hülsen II 0:3 (0:2). Am Ende siegten die Gäste deutlich. Dennis Richter traf in der neunten Minute zum 1:0. Mit dem Pausenpfiff erzielte Levin Bahrs das 2:0. Nach gut einer Stunde war es erneut Levin Bahrs, der den Endstand herstellte.

TSV Blender - TSV Brunsbrock II 0:2 (0:1). Nach einer doch ausgeglichenen Begegnung hätte es für Blenders Trainer Stefan Findeklee eigentlich keinen Sieger geben müssen, „doch letztlich nutzten die Gäste ihre Chancen besser aus als wir.“ In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es Hans-Henning Willenbrock, der zur knappen Pausenführung für Brunsbrock traf (45.+1). Fünf Minuten vor Abpfiff erzielte Hauke Wischmann den 2:0-Endstand. ml