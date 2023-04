Denis Schymiczek wechselt als spielender Co-Trainer zum TV Oyten

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Künftig Seite an Seite beim TV Oyten: Denis Schymiczek (Mitte) wird wie Marius Winkelmann (rechts) spielender Co-Trainer bei Chefcoach Jan Fitschen. © Verein

Denis Schymiczek hat nach seinem zum Saisonende angekündigten Abschied als Coach des MTV Riede schnell eine neue Aufgabe gefunden. Der 33-Jährige trägt ab Sommer als spielender Co-Trainer das Trikot des Bezirksligisten TV Oyten.

Oyten – „Es ist für mich ein schönes Ostergeschenk!“ Jan Fitschen, Trainer des TV Oyten, freut sich mächtig über seinen dritten Zugang für die nächste Saison. Denn Denis Schymiczek, im Sommer aussteigender Coach des MTV Riede, verstärkt beim Fußball-Bezirksligisten vor allem den vorderen Bereich.

Die Offensive ist halt meine Leidenschaft, also gehe ich damit auch back to the roots.

Für den 33-Jährigen, der am Segelhorst seinen Einstand im Trainergeschäft gegeben hat, erfüllt sich damit ein bereits geäußerter Wunsch. Schymiczek: „Ich habe ja gesagt, dass ich mich noch als Spieler sehe. Und in Oyten werde ich nach Absprache mit Jan entweder auf der Zehn oder ganz vorne im Sturm spielen. Die Offensive ist halt meine Leidenschaft, also gehe ich damit auch back to the roots.“ Zuletzt hatte der Bassener meist auf der Acht oder der Sechs im Mittelfeld agiert.

Sein Wechsel bedeutet allerdings nicht, dass „Schy“ dem Trainerdasein wieder den Rücken kehrt – er wird nach Marius Winkelmann zweiter spielender Co-Trainer an der Stader Straße: „So kann ich mich in dieser Hinsicht weiterbilden. Denn Jan ist ein guter Coach, von dem ich eine Menge lernen kann.“ In erster Linie gehe es aber jetzt darum, auszuloten, „wie fit ich als Kicker noch werden und dem Team helfen kann. Der TVO hat eine Mannschaft, die sich schon entwickelt hat und ihr Potenzial sicher weiter ausbauen und oben mitspielen kann.“

Freund Christian Czotscher auch ein Grund

Der Außendienstmitarbeiter bei einem Telekommunikations-Unternehmen ist sich mit den Blau-Roten schnell einig geworden: „Es gab anderen Anfragen, aber mit Oyten war es von Beginn an konkreter. Neben dem guten Trainerteam mit Jan und Marius war ein weiterer wichtiger Grund für mich, dass mein bester Freund Christian Czotscher dort spielt.“ Über eine Laufzeit der Zusammenarbeit sei nicht gesprochen worden. „Wir schauen erst mal auf die nächste Saison. Wenn es gut läuft, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, länger in Oyten zu bleiben.“

Jan Fitschen erhofft sich mehr Dominanz

Sein künftiger Chef Jan Fitschen ist jedenfalls heilfroh, „dass wir mit Denis fußballerische Qualität bekommen, einen technisch versierten und erfahrenen Kicker, der auch im Abschluss seine Stärken hat. Darüber hinaus ist er ein toller Typ und passt ideal in die Truppe.“ Durch Schymiczeks Ruhe am Ball erhofft sich der Coach mehr Präsenz und Dominanz in der Offensive: „Das ist uns ein bisschen abhandengekommen. Wir wollen mehr über Ballbesitz statt über Umschaltaktionen agieren. Im letzten Drittel soll es nicht mehr so viel hin und her gehen. Klarere Entscheidungen dürften uns vorne helfen.“

Darüber hinaus könnten sie künftig in Oyten verstärkt in kleineren Gruppen spezielle Sachen üben. „Da wird Denis auch unser Trainerteam richtig bereichern“, ist sich Fitschen sicher. Vor Schymiczek hatten die Blau-Roten mit Fabian Meyer und Benjamin Skupin zwei Keeper an die Stader Straße geholt.