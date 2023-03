Riedes Schymiczek: „Aufgabe ist keine Option“

Von: Frank von Staden

Ja, der Klassenerhalt ist für das abgeschlagene Bezirksliga-Schlusslicht MTV Riede derzeit so weit entfernt wie der Nord- vom Südpol. „Aufgabe kann aber für uns keine Option sein! Heißt, wir werden auch am Sonntag im Heimspiel gegen Visselhövede alles reinhauen, um endlich wieder zu spüren, wie es ist, ein Erfolgserlebnis feiern zu können“, ist Coach Denis Schymiczek überzeugt, dass sich noch keiner in seinem Team hängen lassen wird.

Riede – Das Hinspiel war im Grunde eine Spiegelbild der Saison. Der MTV verschlief den Start völlig, lag schnell 0:3 zurück und musste so bereits nach 20 Minuten die Weiße Fahne hissen. „Aber zuletzt haben wir es immer besser gemacht. Die Leistungen gegen Lilienthal und auch gegen Ottersberg waren absolut okay. Daran müssen wir uns orientieren, daran müssen wir uns aufbauen“, so Schymiczek. Personell sieht es besser aus, werden Marc Lindenberg oder auch Luca Johanningmeier wieder zur Verfügung stehen.