LGKV: W60-Seniorinnen holen DM-Titel mit Rekord

Mit DM-Gold belohnt: Die W60-Seniorinnen der LGKV mit Esther Zoll, Miriam Machill, Birgit Schwers, Brigitte Heidrich, Ute Jordan und Betreuerin Claudia Weyde (von links) holten in Lage die Rekordpunktzahl von 6011. © privat

Deutscher Meister mit Rekordpunktzahl: Die W60-Seniorinnen der LG Kreis Verden holten bei den Team-Titelkämpfen in Lage Gold und erreichten dabei 6011 Zähler. Birgit Schwers hatte es vorausgesagt: „Wir können mehr!“ Sie konnten sogar viel mehr.

Verden – Das Team hatte sich in Verden mit 5615 Punkten für die DM qualifiziert und am Ende des Qualifikationszeitraums fast 300 Punkte hinter der Mannschaft aus dem sächsischen Neukieritsch gelegen. Doch am Ende siegten die LGKV-Damen, alle vom LGKV-Stammverein LAV Verden, mit 154 Punkten Vorsprung und erreichten mit 6011 Punkten ein vorher von keiner Mannschaft erreichtes Ergebnis. Pro Einzeldisziplin können in der Team-DM drei Athleten eingesetzt werden, die besten zwei werden mit Punkten gewertet.

Mit dem Sieg von Brigitte Heidrich über 100 m in 14,65 Sekunden und 16,53 Sekunden für Esther Zoll setzte sich das LGKV-Team zunächst an die Spitze der vier angetretenen Mannschaften (zwei qualifizierte Teams hatten abgesagt) mit 47 Punkten Vorsprung auf die favorisierten Frauen aus Sachsen. Doch die konterten umgehend mit einem deutlich besseren Kugestoßergebnis. Mit 9,37 m konnte Birgit Schwers gut mithalten, Sprinterin Heidrich half hier mit der Verbesserung auf 7,20 m aus. 265 Punkte lag das LGKV-Team nun zurück.

Entscheidung fällt erst in der Staffel

Nach dem folgenden 3000 m-Lauf betrug der Abstand nur noch 80 und nach dem Weitsprung nur noch elf Punkte. Über 3000 m gewann Esther Zoll eine Woche nach ihren Siegen über 800 m und 1500 m bei der Norddeutschen Seniorenmeisterschaft mit klarem Vorsprung nach 12:56,65 Minuten, und Birgit Schwers blieb mit 14:13,61 Minuten nur eine und zwei Sekunden hinter der Konkurrenz aus Neukieritsch. Auch den Weitsprung gewann mit Miriam Machill eine LGKV-Athletin. Sie legte 4,26 m vor, mit 4,04 m war Brigitte Heidrich hier Dritte.

So musste die abschließende 4 x 100 m-Staffel die Entscheidung bringen. Ute Jordan, Brigitte Heidrich, Miriam Machill und Esther Zoll hatten im Juni mit 60,64 Sekunden einen Deutschen Rekord vorgelegt, diesmal reichten nach sicheren Wechseln 61,56 Sekunden, um den DM-Titel zu sichern. 6011 Punkte ist nun der Deutsche Rekord für W60-Mannschaften, Neukieritsch kam auf 5857 Punkte, das Breisgau-Team auf 5162 und die Mannschaft aus Hamburg-Harburg auf 5117 Punkte.

M60-Senioren auf dem vierten Platz

Für das Sechser-Feld der M60-Teams hatten sich die LGKV-Senioren mit 6637 Punkten als fünftbeste Mannschaft besten qualifiziert – vier traten schließlich nur vier. Mit dem Diskuswurf hatten sie eine Disziplin mehr zu bestreiten als die Frauen. In Lage brachten 6619 Punkte das Team von Ralf Ginnow auf Platz vier hinter den starken Teams aus dem württembergischen Essingen, der LG Kindelsberg/Kreuztal und der Startgemeinschaft Werther/Brackwede/Kirchlinde.

Über 100 m gelang Holger Rennecke mit 14,76 Sekunden eine Saisonbestleistung, etwas schneller war Bernd Kunze (beide Oyten) mit 14,58 Sekunden, und Norbert Junge (Bassen) benötigte 15,10 Sekunden. Jahresbestzeiten gelangen den drei 3000 m-Läufern. Michael Trense (Thedinghausen) kam auf 12:07,96 Minuten, Jürgen Hofmann (Oyten) auf 13:11,85 und Oytens Leichtathletikchef Jörn Michaelis auf 14:05,51 Minuten. Mit 4,02 m war Holger Rennekamp bester Weitspringer im Team, Werfer Wolfgang Gropp half mit 3,68 m aus.

Lüdemann mit Team Stormarn M70-Zweiter

Im Kugelstoß und Diskuswurf gab es das bekannte LGKV-interne Duell Gropp gegen Kunze. Wolfgang Gropp lag mit der 6 kg schweren Kugel mit 10,88 m deutlich vorn, Kunze blieb hier mit 9,47 m unter Wert und ließ Norbert Junge, der auf 9,58 m kam, den Platz in der Wertung. Beim Diskuswurf war aber Kunze mit 34,12 m um drei Zentimeter besser als Gropp, und Junge gelang mit 29,31 m eine weitere Jahresbestweite. Mit 60,06 Sekunden gelang der 4 x 100 m-Staffel mit Rennecke, Kunze, Junge und Gerhard Schwers eine solide Zeit, die zweite Staffel kam nicht ins Ziel.

Mit der M70-Mannschaft Team Stormarn war auch der Daverdener Rudolf Lüdemann in Lage aktiv. Mit starken Leistungen, 100 m 15,05 Sekunden, Weitsprung 4,21 m, 8,26 m beim Kugelstoß und in der 4 x 100 m Staffel sicherte er seinem Team Platz zwei. hbm