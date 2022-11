Schwere Zeiten für den TSV Daverden – 33:34

Von: Björn Lakemann

Auch wenn Lajos Meisloh hier frei zum Wurf kommt. Für ihn und den TSV Daverden hat nach der vierten Niederlage in Folge der Abstiegskampf begonnen. © Hägermann

Seit sechs Spielen wartet Handball-Verbandsligist TSV Daverden nun schon auf einen Sieg. Auch gegen Wilhelmshaven stand das Schweitzer-Team nach dem 33:34 am Ende mit leeren Händen da.

Daverden – Jetzt hat der Abstiegskampf beim Handball-Verbandsligisten TSV Daverden so richtig Fahrt aufgenommen. Die 33:34 (17:19)-Niederlage in eigener Halle gegen einen durchaus schlagbaren Wilhelmshavener HV II war bereits die vierte Pleite am Stück. Damit beträgt der Abstand zum rettenden Ufer für das Team von Christoph Schweitzer weiterhin drei Punkte.

„Uns fehlen nur die Punkte. Der Gegner war alles andere als eine Übermannschaft. Letztlich hat dann der Glücklichere gewonnen“, bilanzierte Schweitzer, der allerdings keinem seiner Spieler Normalform attestierte. Nur Keeper Dennis Emigholz, der beim 7:9 (11.) den glücklosen Sören Schmincke zwischen den Pfosten ablöste, zeigte ansatzweise sein Können. Zwei Siebenmeter sowie etliche glasklare Chancen, unter anderem zwei Heber vom Kreis, blieben ungenutzt.

In Durchgang eins vermieden die Grün-Weißen jeden Körperkontakt und machten dem WHV, der von Interimstrainer und Ex-Bundesligatorwart Adam Weiner gecoacht wurde, das Torewerfen allzu leicht. Apropos Weiner. Sohn Filip war mit neun Toren am treffsichersten und insbesondere von den Außenpositionen traf die Drittligareserve fast nach Belieben. Dennoch gelang Daverden nach dem 9:14 (18.) bis zur Pause mit dem 17:19 der Anschluss.

In der Kabine müssen dann klare Worte gefallen sein. Denn in der Folge drehten die Gastgeber auf und legten ein 22:20 (34.) durch Jonah Klimach aufs Parkett. Aber das war nur ein kurzes Strohfeuer, denn in der Folge verfielen die Gastgeber in eine unerklärliche Lethargie. Nach einem Doppelschlag von Wilhelmshavens Fabrice Lehmann hieß es 24:27 (47.). Diesen Vorsprung verteidigten die mit nur acht Akteuren angereisten Gäste bis zum Ende. Das 33:34 von Malte Emigholz zehn Sekunden vor Ultimo kam viel zu spät. WHV-Trainer Weiner wusste: „Unsere einfachen Tore per Gegenstoß waren der Schlüssel. Zudem haben wir den Ball sehr gut laufen lassen.“ So ließen sich die Gäste nach Spielende frisch angelieferte Pizza schmecken, während sich die geschlagenen Daverdener mit Gerstensaft zur Frustbewältigung begnügten.

Tore TSV Daverden: Wilkens (7), Meisloh (6/2), Fromm (5), Wünsch (4), Klimach (3), Gätjen (2), Mahlmann (2), Koröde (2), M. Emigholz (1), Fettin (1).