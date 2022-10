Schweitzer warnt vor Langwucht und Hoppe

Von: Kai Caspers

Hat Respekt: Daverdens Christoph Schweitzer. © häg

Keine leichte Aufgabe wartet auf Handball-Verbandsligist TSV Daverden gegen den TV Schiffdorf (Sbd., 17.30 Uhr). Zwar sind die Gäste ein Aufsteiger, doch aktuell führt der TV mit 8:2-Punkten die Tabelle an.

Daverden – „Schiffdorf hat die Euphorie definitiv komplett mit in die neue Saison genommen. Doch in dieser Liga kann im Grunde genommen jeder gegen jeden gewinnen. Warum sollten wir also nicht auch dem Tabellenführer ein Bein stellen können?“, hat Christoph Schweitzer zwar Respekt, aber sicher keine Angst. „Wichtig ist, dass wir eine strukturierte Deckung über die gesamte Spielzeit stellen und vor allen Dingen die nötige Geduld aufbringen und mit Köpfchen spielen. Denn wir können uns nicht darauf verlassen, dass Schiffdorf Probleme damit bekommt, dass bei uns ohne Backe gespielt wird“, fällt der Heimvorteil für Daverdens Trainer weg, da beim TV ebenfalls Haftmittelverbot herrscht. „Darüber hinaus müssen wir den starken Rückraum der Gäste kontrollieren und dürfen Hoppe und Langwucht nicht frei zum Schuss kommen lassen“, weiß Schweitzer um die Shooter-Qualitäten des Duos. Fehlen werden auf Seiten der Gastgeber Jannis Mahlmann, Ole Fastenau und Dennis Emigholz. kc