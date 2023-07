Achims Schwarzgurtträger Ebermann und Wilks legen nach

Bestanden in Delmenhorst die nächsthöhere Danprüfung: Achims Markus Wilks (l.) und Roland Ebermann. © Verein

Der schwarze Gürtel (Dan) ist das große Ziel wohl eines jeden Karateka, doch letztendlich nur eine große Zwischenstation bei der lebenslangen Beschäftigung mit Kampfsport. Beim TSV Achim sind Roland Ebermann und Markus Wilks diesen Weg seit ihrer ersten Danprüfung kontinuierlich weitergegangen und haben nun den 3. (Ebermann) beziehungsweise 5. (Wilks) schwarzen Gürtel verliehen bekommen.

Achim – Für erfahrene Karateka wie Ebermann und Wilks, die sich beide seit ihrer Kindheit mit Kampfsport beschäftigen, sind Danprüfungen so ähnlich wie Olympische Spiele für Berufssportler: „Man trainiert jahrelang auf das Ziel hin und verschärft im halben Jahr vor der Leistungsprüfung noch einmal Intensität und Umfang des Übungspensums“, erklärt Wilks. Immerhin hat der Deutsche Karateverband (DKV) als zuständiger Fachfachband Wartezeiten eingeführt, um eine ausgiebige Beschäftigung mit dem Kampfsport zu gewährleisten. So musste Ebermann drei und sein Vereinskollege fünf Jahre nach ihrer letzten Schwarzgurtprüfung warten.

Beide nahmen nun in Delmenhorst gemeinsam mit rund 200 Karateka an einem Lehrgang mit den ehemaligen Nationalkämpfern Schahrzad Mansouri und Sigi Hartl teil. Im Anschluss gab es für einige Sportler Prüfungen zum schwarzen Gürtel, die von Mansouri, Hartl und dem Delmenhorster Karate-Urgestein Rolf Haferkorn abgenommen wurden (alle offizielle DKV-Prüfer). Beide Achimer meisterten die ihnen gestellten Aufgaben mit Bravour.

Für den TSV Achim sind es übrigens die 38. und 39. Schwarzgurtprüfung in der bislang 43-jährigen Vereinsgeschichte. Allein diese Zahl spricht für die hohe Qualität und Kontinuität beim TSV. Dennoch ist Markus Wilks‘ Schwarzgurtdiplom für den Verein etwas Besonderes, ist es doch die höchste Danprüfung eines Aktiven, der in Achim Karate erlernt hat. Ihr Wissen geben Ebermann und Wilks beim TSV, wo beide seit gut 40 Jahren Karate trainieren, vor allem als Übungsleiter in der Leistungsgruppe weiter. Weitere Infos unter www.tsv-achim-karate.de.