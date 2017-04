1:2 – Kai Schumacher der FSV-Albtraum

Langwedel - Von Ulf von der Eltz. Es war ein sportlicher Offenbarungseid: Selbst in 48-minütiger Überzahl zeigte Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen am Donnerstagabend im schwachen Nachhol-Derby gegen den MTV Riede eine völlig uninspirierte Vorstellung und gab mit der 1:2 (1:2)-Heimpleite ein klares Bewerbungsschreiben für den Abstiegskampf bis zum Schluss ab. Hingegen feierten die Segelhorst-Kicker einen Big-Point und können bei nun 34 Zählern erst einmal tief durchatmen.

Entsprechend unterschiedlich fiel die Gemütslage bei den beiden Trainern aus. Benjamin Nelle wetterte: „So holen wir keinen Punkt mehr. Dass wir gegen zehn Rieder keine vernünftige Torchance herausarbeiten, beweist unsere Ideenlosigkeit. In dieser Verfassung haben wir in der Liga nichts zu suchen. Die Gäste haben zurecht den Dreier geholt.“ Torsten Krieg-Hasch lobte seine Segelhorst-Kicker: „Wir haben in Unterzahl eine taktisch disziplinierte Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Insgesamt war es die reifere Spielanlage.“

Dabei hatte nach der frühen Roten Karte gegen Dennis Klätke, der Viktor Heidt einen Wischer an den Hinterkopf versetzt hatte (48.), alles gut ausgesehen für eine FSV-Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Aber die Platzherren machten das Spiel nicht breit genug und brachten die tapfer kämpfende Abwehr des MTV überhaupt nicht in Verlegenheit. Bei den zahlreichen Freistößen versäumten sie es, in Steven Throl ihren längsten Akteur für eine Kopfballchance in den Strafraum zu beordern. Mit einigen Dribblings konnte auch Daniel Throl keine Gefahr heraufzubeschwören. Erst in der Nachspielzeit versuchten sich der Kapitän und Piet Niemann mit Distanzschüssen, die MTV-Keeper Marcel Bremer mühelos parierte.

So war Kai Schumacher der FSV-Albtraum: Bereits in der dritten Minuten schockte der Stürmer die Heimelf nach Ecke und Faustabwehr von Moritz Nientkewitz zum 0:1. Zwar gelang Daniel Throl per Strafstoß – Torben Maaß hatte ihn plump gefoult – das 1:1 (25.), aber fünf Minuten später schlug Kai Schumacher nach sehenswertem Doppelpass mit Hendrik Meyer erneut zu – 1:2. Während die Rieder den ersten Abschnitt bestimmten, reichte ihnen nach dem Wechsel eine leidenschaftliche Abwehrschlacht zu drei äußerst wichtigen Punkten.

Am Sonnabend (16 Uhr) tritt der MTV nun etwas beruhigter bei Spitzenreiter TuSG Ritterhude an. Dann ist Alexander Lohs wieder dabei, während hinter Stefan Scholz erneut ein Fragezeichen steht. Den Langwedelern steht hingegen am Sonntag (15 Uhr) der nächste Abstiegsfight beim TV Stemmen bevor. Doch daran dachte Coach Nelle erst einmal noch nicht.

FSV Langwedel-Völkersen: Nientkewitz, Ernst, Groß, Post, E. Tavan, Heidt (67. F. Egbers), Bormann, St. Throl, Niemann, Tiedemann, D. Throl.

MTV Riede: Bremer - Westermann, Krüger, Maaß, Grashoff, Klätke, T. Meyer, Lindenberg, T. Schumacher (63. Wüstefeld), Hendr. Meyer (86. Hartw. Meyer), K. Schumacher (81. Speer).