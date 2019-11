Die Schulter: Aus für Acarbay

Ottersberger Goalgetter muss in die Röhre / Sonntag kommt Westercelle

+ Und wieder muss Enes Acarbay an der Schulter behandelt werden, die aus der Pfanne gesprungen ist. Foto: von Staden

Ottersberg – So langsam pfeifen Ottersbergs Landesliga-Fußballer personell aus dem letzten Loch, sehnen sie alle die Winterpause herbei. Doch das dauert noch etwas. Die nächste Aufgabe wartet schon, steht am Sonntag das erste Rückrundenspiel gegen den VfL Westercelle (14 Uhr) an, der momentan drei Punkte hinter den Grün-Weißen auf Platz zehn in der Tabelle rangiert.