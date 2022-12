Dakar-Tagebuch: Schröders Team trifft verspätet im Camp ein

Konnten die Strecke des Prologs in Augenschein nehmen: Ryan Bland und Daniel Schröder (r.). © Buja

Der Thedinghauser Motorsport-Tross um Daniel Schröder ist seit einigen Tagen in Saudi-Arabien und bereit für den Startschuss der härtesten Rallye der Welt, bereit für die Dakar, die am Silvestertag mit dem Prolog beginnt. Bis zum Ende des Megaevents wird Lisa Buja, die Freundin und Social-Media-Verantwortliche des PS Laser Racing-Teams, ein Tagebuch führen, in dem sie interne Einblicke in das Rallye-Tagesgeschehen geben wird.

„Zwei hektische Tage liegen hinter uns – und dabei hat die Rallye nicht einmal richtig angefangen. Die Teamkollegen aus Südafrika hatten Verspätung und trafen nicht rechtzeitig im Bivoac (Camp) sein.

Unser Auto und Service-LKW wurden von einer saudischen Firma von Jeddah nach Yanbu transportiert. Der Plan war, das Auto am 28. komplett fertigzumachen, da wir am 29. um Uhr technische Abnahme hatten. Daniel und ich kamen langsam ins Schwitzen, da Auto und LKW ebenfalls verspätet in Yanbu ankamen und das Auto noch verpackt war, ohne Heck und Reifen. Als dann endlich der Rest unseres Teams eintrudelte, ging es natürlich für alle direkt an die Arbeit. Glücklicherweise haben wir es geschafft, unsere Termine für die Abnahme um einen Tag zu verschieben, von daher konnten wir am 29. das Auto testen und alle Arbeiten noch erledigen, die wichtig waren. Daniel und sein Beifahrer Ryan Bland haben jetzt die Möglichkeit, den Prolog abzulaufen. Das Ergebnis des Prologs gibt die Startposition für die 1. Etappe an.

Das Bivoac „Sea Camp“ liegt direkt am Meer und somit haben wir hier einen wunderschönen Ausblick. Außerdem ist das Bivoac mit einer „Play Area“ ausgestattet. Es gibt unter anderen ein Fußball- und Beachvolleyballfeld, Tischtennis und eine kleine Strecke für ferngesteuerte Autos. Wir haben einen Waschsalon, Food Trucks und es wurde sogar ein kleiner Supermarkt aufgebaut. Man sieht, es wurde sich sehr viel Mühe gegeben, da wir hier insgesamt vier Tage verbringen werden. Mit Glück können wir davon etwas nutzen. Wir freuen uns, dass mittlerweile so weit alles geklärt wurde und dass es dann bald so richtig für uns losgeht.“

Bis bald sagt Lisa Buja