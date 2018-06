Schröders: Das Aus kommt nach dreifachem Überschlag

Thedinghausen - Nach nur 18 Kilometern der sechsten und letzten Etappe der Kasachstan-Rallye war die glänzend organisierte Veranstaltung für Jürgen und Daniel Schröder beendet. Auf einer Vollgaspassage hebelte eine nicht im Roadbook verzeichnete Senke die Thedinghauser aus, was einen dreifachen Überschlag zur Folge hatte. Der Nissan wurde dabei schwer beschädigt, aber das Wichtigste war, dass den beiden Piloten durch das gute Sicherheitspaket der Rennwagen nichts passierte.

„Heute hatte ich das Steuer wieder übernommen. Die Senke war erst sehr spät zu sehen. Als wir sie wahrgenommen hatten, waren wir auch schon in der Luft und überschlugen uns drei Mal“, berichtete Jürgen Schröder. Sein Rallye-Fazit: „Eine top organisierte Veranstaltung in einer tollen Landschaft. Es hätte aber durchaus besser für uns ausgehen dürfen.“

Auf der vorherigen fünften Etappe der Kasachstan-Rallye hatte Sohn Daniel Schröder noch einmal in das Lenkrad greifen dürfen. 561 Kilometer, davon 298 in Wertung, galt es zu bewältigen. Dünen und wieder sehr schnelle Schotterpassagen prägten die Etappe. Bis zehn Kilometer vorm Ziel lagen die beiden Schröders auf einem richtig guten siebten Platz, als sich die linke Lenkstange verabschiedete. Mehr als 60 Minuten gingen für die Reparatur drauf, der Top-Rang in der Tageswertung war natürlich verloren. Jürgen und Daniel Schröder kamen in der Etappenwertung auf Platz 13. In der Gesamtwertung lagen sie vor der Abschluss-Etappe auf dem 13. Rang. Jürgen Schröder: „Daniel hat am Lenkrad erneut einen super Job gemacht. Der Defekt hat uns eine Top-Ten-Platzierung in der Tageswertung gekostet. Nun mussten wir nur noch ausknobeln, wer bei der letzten Etappe am Lenkrad sitzt. Ich hoffe, dass ich gewinne.“ Sohn Daniel war da etwas anderer Meinung: „Eine super schöne Etappe. Leider hatten wir den Defekt und mussten lange reparieren, weil sich ein Gewinde nicht lösen ließ. Ich würde schon gerne die letzte Etappe hinterm Lenkrad verbringen, aber wir werden uns schon einigen.“

Am Steuer saß dann schließlich Vater Jürgen, der aber auch nicht den dreifachen Überschlag und damit das vorzeitige Aus bei der Schlussetappe der Kasachstan-Rallye verhindern konnte. J jho