Südafrika-Meisterschaft: Schröder-Teams vor Geduldsproben gestellt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Hoffen auf weniger Probleme im Hauptrennen: Die Teams mit Daniel Schröder, Stuart Gregory, Jürgen Schröder und Ryan Bland (von links). © Lisa Buja

Nicht optimal verlief für Daniel und Jürgen Schröder mit ihren Teams am Freitag die Qualifikation für das erste Hauptrennen um die südafrikanische Rallye-Meisterschaft. Beide Thedinghauser hatten so ihre Probleme und hoffen auf Besserung, wenn as am Sonnabend ernst wird.

Thedinghausen/Malelane – Bei der ersten Runde um die South African Rally-Raid Championship absolvierten Jürgen und Daniel Schröder aus Thedinghausen mit ihren Teams am Freitag in Malelane das Nkomazi 400, das 65 Kilometer lange Pirelli-Qualifikationsrennen um die Startreihenfolge für das Hauptrennen am Sonnabend. Daniel Schröder fährt wie bei der Rallye Dakar mit dem Südafrikaner Ryan Bland mit Manfred – sein Vater Jürgen mit Stuart Gregory mit Gertrude.

Daniels Manfred läuft voll Wasser

Daniel und Ryan hatten anfangs ein paar Probleme in den Rhythmus reinzukommen, was sich nach den ersten Kilometern legte. „Dann sind wir nach etwas 15 Kilometer immer mehr bei dem Vordermann im Staub aufgelaufen, somit waren wir relativ schnell in Schlagdistanz“, berichtet Daniel. Da der Vordermann sie nicht vorbeiließ, hingen sie mindestens 15 Kilometer hinter ihm und verloren ordentlich Zeit – bis sie ihn riskant zwangen, Platz zu machen.

Ähnlich erging es später hinter zwei Buggys, die sie nicht überholen konnten. Keine zehn Kilometer vorm Ziel hätte Schröder eigentlich links fahren sollen, was sein Co-Pilot auch angesagt hatte: „Ich habe nicht richtig zugehört, aber im letzten Moment noch den richtigen Weg erwischt.“ Doch nun fuhr Schröder ins Wasser, kam nicht rückwärts und benötige fremde Hilfe. Zwar war kein Wasser in den Motor gelaufen, aber Manfreds kompletter Innenraum war voll, sodass Schröder/Bland die Türen öffnen mussten.

Bei Jürgens Gertrude muckt die Benzinpumpe

Bei Jürgen Schröder lief es anfangs auch ganz gut, bis sie ebenfalls vom Vordermann im Staub nicht vorbeigelassen wurden. „Dann hatten wir auf einmal Probleme mit der Benzinpumpe, das hätte man irgendwie umstellen können, das wussten wir aber leider nicht, somit haben wir rund 20 Minuten verloren“, berichtet der Thedinghauser: „Wir mussten öfter stehen bleiben, sind aber ins Ziel gekommen.“ Im Hauptrennen am Sonnabend hofft Schröder auf weniger Probleme.