Schröder: Wann „liebt“ ihn die Rallye Dakar?

Von: Frank von Staden

Hinterantrieb defekt, Vorderantrieb und Reifen defekt: Die Mechaniker von Daniel Schröder hatten nach der 3. Etappe alle Hände voll zutun. © Buja

Die Rallye Dakar und Daniel Schröder: Derzeit ist die echte „Liebe“ wahrlich noch nicht ausgebrochen. Doch es scheint, als sollten sich beide so langsam annähern. Zwar musste der Nissan Navara des 33-jährigen Motorsportlers aus Thedinghausen auch auf der 4. Etappe einiges einstecken, „aber wir sind am Ende gut und heile angekommen“, so Schröder, dessen Start aber noch am Mittwoch um 5 Uhr morgens am seidenen Faden hing.

Thedinghausen/Ha’il – Denn nach dem Abbruch des dritten Durchgangs aufgrund eines Unwetters (wir berichteten) am Dienstag hingen er und sein Navigator Ryan Bland in der Wüste mitten im Nirgendwo mit einem vor Ort irreparablen Antriebsschaden fest. Der eigene Service-Wagen war bereits auf dem Weg ins Biwak, sodass die beiden viele Stunden in Sand und Starkregen ausharren mussten, ehe ein Service-Team des Veranstalters das beschädigte Auto abschleppen konnte.

Als der Thedinghäuser und der Südafrikaner dann endlich auch im Biwak gegen 5 Uhr morgens ankamen, gönnten sie sich erst einmal eine Mütze Schlaf, für die Mechaniker aber begann ein Rennen gegen die Zeit. Denn die 4. Etappe startete bereits wieder gegen 10 Uhr. „Die Jungs haben wirklich in weniger als fünf Stunden einen außerordentlichen guten Job gemacht. Ein fettes Dankeschön ist da wirklich mal angesagt“, verteilte Schröder später ein Riesenlob.

So gingen er und Bland am Mittwochmorgen dann von Startposition 137 ins Rennen. Nach nur fünf Kilometern dann der nächste Dämpfer. Nach einer Kuppe touchierte der Nissan einen Stein, die Windschutzscheibe riss, weniger später meldete sich dann erneut der Keilriemen. „Das haben wir dann aber schnell hinbekommen, haben nur zehn Minuten verloren“, war das Duo mit diesem Problem aus den vergangenen Etappen längst vertraut. So machten der Nissan einige Plätze gut. Doch nach einem großen Sprung landete der auf nur zwei Rädern so unsanft, dass beide ausgetauscht werden mussten. Bei Kilometer 320 machte dann ein dritter schlapp, sodass als Ersatzreifen aufgebraucht waren. „60 Kilometer vor dem Ziel dankte dann erneut ein Reifen ab. Wir haben so einen bereits defekten aufgezogen und den voll aufgepumpt, um zumindest ins Ziel zu kommen“, klärt Schröder auf und freute sich zudem darüber, dass er sich mit seinem Co-Piloten auf Rang 83 vorarbeiten konnte. So hatten die Mechaniker dann in der Nacht zum Donnerstag genügend Zeit, sämtliche Blessuren des Autos zu beheben.

Nach zwei enttäuschenden Tagen hatte sich Sebastien Loeb (Prodrive) am Mittwoch bei der Dakar eindrucksvoll zurückgemeldet. Der neunmalige Rallye-Weltmeister gewann nach einem packenden Duell gegen seinen Landsmann Stephane Peterhansel (Audi) diese 4. Etappe der Autowertung. Auf einer 435 Kilometer langen Schleife durch die Dünen rund um Ha’il waren Loeb und Peterhansel von Beginn an die beiden Fahrer, die das Tempo bestimmten. Im ersten Abschnitt der Etappe lag zunächst Peterhansel knapp vorne, Loeb hielt aber den Anschluss. Im mittleren Abschnitt fuhr sich der Dakar-Rekordsieger dann einen Vorsprung von mehr als einer Minute heraus, doch im Schlussabschnitt legte Loeb zu. Bei der vorletzten Zwischenzeit übernahm er erstmals die Führung, im Ziel betrug sein Vorsprung gerade einmal 13 Sekunden.

Loebs Leistung ist umso beeindruckender, da nach seiner Aussage im letzten Teil der Etappe die Servolenkung seines Autos ausgefallen war. Nach seiner Einschätzung hat Loeb dieses Problem gut zehn Minuten gekostet.

Auch dahinter ging es im Kampf um Rang drei eng zu. Im Duell zweier Dakar-Legenden behielt Carlos Sainz (Audi) knapp gegen Nasser Al-Attiyah (Toyota) die Oberhand. Mit 1:50 Minuten Rückstand belegte der Spanier Rang drei, Al-Attiyah folgte gerade einmal 16 Sekunden dahinter. Mit Platz vier verteidigte der Katarer aber seine Führung in der Gesamtwertung, zumal sein unmittelbarer Verfolger und Markenkollege Yazeed Al-Rajhi mit seinem deutschen Beifahrer Dirk von Zitzewitz hinter ihm ins Ziel kam. Vortagessieger Guerlain Chicherit (Prodrive) hatte indes kein Rennglück. Nach 342 Kilometer blieb er mit einem technischen Problem liegen.

Am heutigen Donnerstag führt die 5. Etappe die Teilnehmer erneut in einer Schleife durch die Sanddünen rund um Ha’il. Zu absolvieren sind insgesamt 643 Kilometer, von denen 373 auf Zeit gefahren werden.

Schröders Freundin Lisa Buja freute da vor allem die Wettervorhersage: „Zwar werden wir in der Nacht nur noch zehn Grad haben, doch für Donnerstag haben sie keinen Regen und wieder viel Sonne vorhergesagt. Da kann einiges im Biwak erledigt werden.“