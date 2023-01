Dakar: Schröder nimmt ein wenig den Fuß vom Gaspedal

Von: Frank von Staden

Die Reifen von Manfred, wie der Nissan Navara getauft wurde, mussten schon einiges aushalten am Wochenende. © IshaanBhataiya

Starke Vorstellung des Thedinghäuser Motorsportlers Daniel Schröder, der mit seinem Co-Piloten Ryan Bland bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien die gefürchtete Doppeletappe sieben und acht am Wochenende gut überstand und die zweigeteilte Marathonstrecke von Al Duwadimi in die Hauptstadt Riad als 33. in der Gesamtwertung der Autos beendete. In ihrer Klasse T1+ liegen der Deutsche und der Südamerikaner zur Halbzeit der Rallye weiter auf Rang eins.

Thedinghausen/Riad – Auf dem 367 Kilometer Wertungsabschnitt am Sonntag ging es das Duo dieses Mal doch etwas ruhiger an, da die Strecke zum Teil sehr steinig war und so erneut ein Reifenplatzer oder Platten drohte. „Deshalb sind wir auf mit höherem Reifendruck gefahren und sind, so weit es ging, am Rand der Piste gefahren. Dennoch mussten wir nach einigen Kilometern einen Platten registrieren, zudem bekam auch die Bremse leicht etwas ab. Deshalb haben wir nach der Behebung, die nicht lange gedauert hat, nochmals Speed herausgenommen. Zwar haben uns aufgrund der konservativen Fahrweise dann doch einige Teams überholen können, doch das haben wir in Kauf genommen, haben uns da nicht unter Druck setzen lassen. Denn es hieß vor allem, die Reifen zu schonen, ansonsten gehen die uns so langsam aus“, konstatierte Schröder da später.

Nach Kilometer 150 wechselte die Stein- in eine Dünenpassage, „die es absolut in sich hatte und die bisher am schwersten zu befahren war“, so Schröder. Denn trotz des tags zuvor immer noch gefallenen Regens gruben sich die Räder tief in den Sand, „sodass wir uns auch einmal kurz festgefahren hatten.“ Wenig später gab es dann noch eine leichte Kollision mit einem Can-Am, die aber ohne Folgen blieb. „Danach sind wir wirklich gut durchgekommen“, erreichten Schröder/Bland die saudische Hauptstadt auf Position 31, 49:15 Minuten hinter dem Gewinner der Etappe, Sebastian Loeb. Eine Zeitstrafe brachte nämlich den eigentlich Schnellsten auf dieser Strecke, Oldie Carlos Sainz, um den Tagessieg. Profiteur war eben der Franzose Loeb, der damit seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Dakar feiern durfte. Da Sainz auf der Verbindungsetappe im öffentlichen Straßenverkehr zu schnell fuhr, erhielt der 60-Jährige eine Zeitstrafe von fünf Minuten, die den Spanier in der Tageswertung auf Rang drei zurückwarf. In einer Tempo-30-Zone wurde er mit 40 km/h gemessen.

Auch Dünen gehörten auf der 8. Dakar-Etappe am Sonntag wieder zu einem Teil der Wertungsprüfung. © Privat

Für die Fahrer heißt es nun am Montag erst einmal etwas Durchschnaufen, steht doch der freie Tag, der sogenannte Restday, an. Auf Schröder/Bland wartet dabei ein ganz besonderer Genuss: „Nach Biwak und Zelt in der nächtlichen Nass-Kälte können wir in Riad in einem Hotel übernachten. Wir werden es genießen!“

Die Mechaniker indes haben nun genügend Zeit, sich etwas intensiver um den Nissan Navara zu kümmern. Schröder: „Ich hoffe, sie können Manfred in eine gute Kondition bringen und ihn topfit für die zweite Hälfte der Rallye machen.“ Schröders Freundin Lisa Buja indes hatte sich da eine ganz andere Aufgabe auferlegt. So verriet sie: „Ich gehe in der Stadt in eine Wäscherei, um die verstaubten und schmutzigen Klamotten wieder in Ordnung zu bringen – für uns alle!“