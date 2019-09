Jan Schröder Mann des Spiels

Fischerhudes Lukas Klapp kann sich in dieser Szene nicht nur gegen Uesens Luca Becker durchsetzen, sondern feierte mit seinem TSV auch einen klaren 6:1-Sieg. Foto: Hägermann

Fischerhude - Von Björn Drinkmann. Den Jubelkreis hatten sich die Fischerhuder Kreisliga-Fußballer nach der 6:1 (3:1)-Heimerfolg gegen den überforderten TSV Uesen mehr als redlich verdient. Was die Mannschaft von Yannick Becker und Matthias Warnke da über die komplette Spieldauer zelebrierte, war schon bombastisch und hatte mehr als Kreisliga-Niveau.

Dabei jubelten zunächst die Gäste. Nach schicker Vorarbeit von Marcel Siegler musste Pascal Walbrodt aus drei Metern nur noch den Fuß hinhalten (18.). Das Spiel hätte wohl einen anderen Verlauf genommen, wenn Jannik Janssen nach einem Fehler von Henning Wiechmann nicht an Keeper Robert Wiejack gescheitert wäre. Aber diese Szene schien der Wachmacher für Fischerhude gewesen zu sein, denn fortan spielte nur noch eine Mannschaft. Mit einem traumhaften Chippass bediente Jan Schröder Torben Cordes, der Keeper Nils Kutsch umkurvte und zum 1:1 einschob (22.). Ohnehin war Schröder, der im Mittelfeld eine Zweikampfbilanz von nahezu 100 Prozent aufwies, der Mann des Spiels. Einen Freistoß von Dennis Klee nahm er stark an und vollendete aus der Drehung zum 2:1 (30.). Nur wenige Minuten später erkämpfte sich Torben Cordes den Ball an der Mittellinie und schickte Lukas Klapp auf die Reise, der aus spitzem Winkel ins lange Eck vollendete (34.).

Seinen zweiten Standart-Assist sicherte sich Klee, als er bei seinem Freistoß von der linken Seite den sträflich ungedeckten Klapp fand, der am kurzen Pfosten stehend locker einköpfen konnte (57.). Es war aber nicht so, dass jede Chance eine Treffer war. Klee scheiterte am Pfosten und Cordes setzte den Ball nach Schröder-Pass neben das Tor. Spätestens, als Klapp nach Vorarbeit von dem emsigen Wiechmann zum 5:1 traf (77.), wurde es ganz bitter für Uesen. Der eingewechselte Jannes Peper machte den grauenvollen Nachmittag für Uesens Torwart Nils Kutsch perfekt, als er diesen aus kurzer Distanz zum 6:1-Endstand tunnelte (86.).

Uesens Trainer Benjamin Nelle wollte zu der Vorstellung seiner Mannschaft kurz nach dem Abpfiff gar nicht viel sagen. „Das war eine komplette Arbeitsverweigerung“, wetterte er und in Richtung seiner Mannschaft schickte er noch ein vielsagendes „Wir sehen uns am Dienstag beim Training!“ hinterher.

Ganz anders sah natürlich die Gemütslage beim Fischerhude Trainer-Duo aus: „Wir sind einfach nur glücklich über diese Vorstellung und freuen uns diese tolle Truppe trainieren zu dürfen“, strahlte Matthias Warnke.

TSV Fischerhude-Q.: Wiejack - S. Cordes, Huhnold, Schröder, Schmidt (78. Schwedt), Sammann, Klee, Wiechmann, Gätjen, T. Cordes (75. Peper), Klapp (81. Diallo).

TSV Uesen: Kutsch, Blank, Becker (72. Würdemann), Aucamp (70. Wöltjen), Ohlmann ´(80. O. Sagir), Kohlscheen, Janssen, Walbrodt, Wesseler, Bebensee, Siegler.