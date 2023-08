Jürgen Schröder und Stuart Gregory dominieren in Südafrika

Nach ihrem Sieg in der T1-Klasse ließen Jürgen Schröder und Stuart Gregory (Mitte) die Korken knallen. © Buja

Eine starke Performance zeigte das PS Laser Racing Team in Südafrika. Am Ende standen Jürgen Schröder und Stuart Gregory ganz oben auf dem Treppchen.

Thedinghausen – Mit Vorfreude und einer gehörigen Portion Motivation hatte sich das PS Laser Racing Team zur vierten und fünften Runde der Südafrikanischen Meisterschaft SACCR nach Südafrika begeben. Dabei war die Mannschaft in diesem Durchgang wieder komplett aufgestellt, da Jürgen Schröder mit Stuart Gregory als Beifahrer im Fahrzeug „Gertrude“ sowie Daniel Schröder mit Ryan Bland mit „Manfred“ am Start waren.

Hatten die Schröders in den vergangenen Rennen immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, hofften sie nach ihrer Ankunft in Johannesburg auf eine deutlich bessere Performance. Aber die Experten von WCT Engineering hatten gründliche Arbeit geleistet und „Manfred“ und „Gertrude“ in Topform gebracht. Das wurde in den jeweiligen Testfahrten deutlich. Lediglich bei Schröder/Bland musste noch eine Kleinigkeit eingestellt werden. Das war auch nötig, denn beide Teams erwartete an zwei langen Renntagen eine herausfordernde Strecke von 800 Kilometern.

Serviceteam leistet ganze Arbeit und bringt „Manfred“ und „Gertrude“ in Tiopform

Nach einem umfassenden Briefing des Veranstalters ging es am ersten Tag zunächst ins Pirelli-Qualifikationsrennen über 32 Kilometer. Schröder/Bland positionierten sich auf dem 16. Startplatz, während Schröder/Gregory von Position 22 begannen. Bereits der Qualifikationslauf gestaltete sich anspruchsvoll, da die Staubentwicklung aufgrund fehlenden Regens eine Sichtbehinderung darstellte. Die engen Startintervalle von einer Minute machten Überholmanöver nahezu unmöglich. Daher blieb es bei den Platzierungen für beide Teams für das Hauptrennen. Das startete nur wenig später am Parys Afridome und führte über zwei Runden von jeweils 165 Kilometern. Die Strecke bot felsiges Terrain, Felder und eine besonders heikle Schlammstelle. Trotz der Herausforderungen zeigten beide Teams starke Leistungen.

Aufgrund eines fehlenden Ersatzteils musste Daniel Schröder das Rennen vorzeitig beenden. Dabei hatte es für ihn und Ryan Bland vielversprechend begonnen. © Buja

Für Daniel Schröder und Ryan Bland verliefen beide Läufe reibungslos, obwohl sie sich von der Strecke etwas mehr technische Schwierigkeiten erhofft hatten. Dennoch sicherten sie sich den verdienten dritten Platz in der T1 Klasse mit nur vier Minuten Zeitdifferenz zum Erstplatzierten. In der Gesamtwertung landeten sie auf einem starken neunten Platz.

Jürgen Schröder und Stuart Gregory kämpften sich im ersten Lauf bis zur 90-Kilometer-Marke vor, als ihre Servolenkung versagte. Trotz dieser Widrigkeit setzten sie ihren Lauf fort und bewältigten die Distanz. Nach genauer Inspektion in den Pits wurde klar, dass ein Teil des hydraulischen Wagenhebers während des Rennens abgebrochen war. Zwar konnte die Servolenkung wiederhergestellt werden, der Wagenheber auf der Fahrerseite blieb jedoch außer Betrieb. Dies zwang das Duo dazu, besonders vorsichtig zu fahren, um ein Reifenproblem auf seiner Seite zu vermeiden. Deutlich besser verlief der zweite Durchgang, nachdem sich Schröder/Gregory aus der Verfolgerposition lösen konnten. Obwohl das Problem im ersten Lauf eine Podiumsplatzierung verhinderte, blickten beide zufrieden auf den Tag zurück. In der T1 Klasse belegten Sie den fünften und einen soliden 16. Platz in der Gesamtwertung.

„Neue Runde, neues Glück“ hieß es dann am nächsten Tag für das PS Laser Racing Team. Der Renntag wurde in zwei aufeinanderfolgende Events aufgeteilt, wobei dieser Tag unabhängig vom Vortag gewertet wurde und somit die 5. Runde der Meisterschaft darstellte. Erneut stand zunächst ein Briefing auf dem Programm, in dem die Veranstalter aus den Erfahrungen des Vortags gelernt hatten und die Abstände beim Qualifying auf zwei Minuten erhöhten. Das ermöglichte den Fahrern eine klarere Sicht und verhinderte, dass sie im Staub anderer Fahrzeuge steckenblieben. Da einige Fahrzeuge aufgrund von Reparaturarbeiten nicht antreten konnten, ergaben sich Änderungen in der Startaufstellung. Daniel und Jürgen rückten jeweils einen Platz nach oben in das 18 km lange Pirelli Qualifying. Dank der verbesserten Sicht gelang es ihnen, sich um einige Plätze nach vorne zu kämpfen, wobei Daniel und Ryan den 14. Platz und Jürgen und Stuart den 17. Platz in der Gesamtwertung erreichten.

Fehlendes Ersatzteil bedeutet das vorzeitige Ausscheiden für Daniel Schröder und Ryan Bland

Während der erste Lauf für Daniel und Ryan vielversprechend begann, sah sich Daniel im späteren Verlauf einer unerwarteten Herausforderung gegenüber. Ein Loch war zwar angegeben im Roadbook, aber die Schwierigkeit wurde unterschätzt. Als Daniel das Loch überfuhr, traf er es in einem ungünstigen Winkel, was zu einem Ausfall der Servolenkung führte. Trotz des Schadens schaffte er es, die letzten 40 km ohne Servolenkung zurückzulegen, bevor er in die Pits fuhr. Leider fehlte das nötige Ersatzteil, was das vorzeitige Ausscheiden aus dem Rennen zur Folge hatte.

Jürgen und Stuart hingegen hatten einen problemlosen ersten Lauf, der vielversprechende Perspektiven für den Rest des Tages bot. In der zweiten Runde gelang es ihnen, sich in der T1 Klasse auf den zweiten Platz vorzuarbeiten. Die Freude über diesen Erfolg wurde jedoch noch gesteigert, als kurz vor der Siegerehrung bekannt wurde, dass aufgrund von Regelverstößen bei den Konkurrenten, Jürgen und Stuart auf den ersten Platz vorgerückt waren. In der Gesamtwertung landete das Duo schließlich auf einem beeindruckenden neunten Platz, was die erfolgreiche Leistung des Teams unterstreicht. Jürgen äußerte sich zufrieden über das Rennen und betonte, dass die Saison für ihn persönlich nicht einfach gewesen sei. Dennoch freute er sich über das gelungene Wochenende und bedauerte das Ausscheiden von Daniel und Ryan. Beide Teams freuen sich bereits auf das nächste Rennen, dass im Oktober in Wellkom stattfinden wird.