Zwei Siege: TSV Otterstedt bleibt auf Relegationskurs

Von: Ulf Horst von der Eltz

Neun Sätze gespielt – neun Sätze gewonnen: Torsten Schrodt überzeugte beim Otterstedter 9:3. Archiv © Hägermann

Tischtennis-Bezirksligist TSV Otterstedt hat den Relegationsplatz weiter fest im Visier: Der Tabellenzweite setzte sich souverän 9:3 bei TuRa Bremen durch. Danach fiel noch ein 9:0 gegen das überforderte Schlusslicht TV Lilienthal ab.

Otterstedt – „Wenn wir jetzt die nächsten beiden Partien gegen Werder III und Findorff gewinnen sollten, dürften wir mit Vorsprung ins entscheidende letzte Saisonspiel Mitte April in Hambergen gehen“, sieht Sönke Thomfohrde alle Chancen auf den Vizetitel hinter der übermächtigen SG Bremen-Ost.

Schrodt/Thomfohrde - neues Doppel funktioniert

Im Duell bei TuRa startete Otterstedt mit 3:0 Doppeln, „das war schon die halbe Miete.“ Wobei sich eine neue Paarung fand: Schrodt/Thomfohrde, die sogar noch nie zusammen trainiert hatten, ließen dem Bremer Spitzendoppel Hillebrand/Otterbein keine Chance. „Das behalten wir jetzt so bei, zumal Vogel/Wajan auch ganz gut harmonieren“, meinte der Kapitän.

In der ersten Einzelrunde verlor Matthias Wajan 1:3 gegen Timo Hillebrand. Dem ließen Vincent Vogel, Thomfohrde und Torsten Schrodt mit klaren Siegen das 6:1 folgen. Unerwartet kamen unten die beiden Spielverluste von Valentin Thoden sowie Christian Schlüter zum 6:3. Was Otterstedt aber nicht aus der Bahn warf: Vogel, Wajan und Schrodt machten mit sicheren Erfolgen den Sack zum 9:3 zu.

„Alles in allem eine runde Sache“

Wobei Thomfohrde den an diesem Abend ohne Satzverlust gebliebenen Schrodt lobte: „Die Bremer sind in der Mitte nicht so schlecht. Da hat Torsten gut performt. Alles in allem war es eine runde Sache für uns.“

Die Telegramme TuRa Bremen - TSV Otterstedt 3:9. Hillebrand/Otterbein - Schrodt/Thomfohrde 11:13, 5:11, 9:11, Wendenburg/Gutschy - Vogel/Wajan 16:18, 7:11, 7:11, Eggers/Bruns - Schlüter/Thoden 11:9, 8:11, 10:12, 11:8, 4:11, Hillebrand - Wajan 11:5, 14:12, 7:11, 12:10, Otterbein - Vogel 9:11, 8:11, 8:11, Wendenburg - Thomfohrde 3:11, 13:15, 7:11, Eggers - Schrodt 4:11, 11:13, 7:11, Gutschy - Thoden 14:12, 8:11, 11:8, 12:10, Bruns - Schlüter 11:9, 12:10, 8:11, 11:8, Hillebrand - Vogel 3:11, 13:11, 7:11, 3:11, Otterbein - Wajan 11:13, 7:11, 11:8, 7:11, Wendenburg - Schrodt 3:11, 7:11, 9:11. TSV Otterstedt - TV Lilienthal 9:0. Schrodt/Thomfohrde - Bollmann/Thoms 11:1, 12:10, 11:7, Wajan/Thoden - Heer/Schünemann 10:12, 11:9, 11:5, 11:6, Schlüter/Heitmann - Stefener/Müller 11:9, 11:7, 11:2, Wajan - Schünemann 11:5, 11:6, 11:9, Schrodt - Heer 12:10, 11:7, 11:9, Thomfohrde - Thoms 11:5, 11:3, 11:3, Schlüter - Bollmann 13:11, 11:8, 10:12, 11:8, Thoden - Müller 11:8, 11:9, 16:14, Heitmann - Stefener 11:7, 11:9, 11:3.