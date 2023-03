Maja Schnakenberg eine Klasse für sich in Schenefeld

In guter Form: Julie Mynou Diederichsmeier. © iw

Verden – Maja Schnakenberg begann das neue Jahr in Topform, denn in Schenefeld gelang der jungen Reiterin vom RV Hülsen-Aller der nächste Coup auf höchstem Level. In einer Dressurprüfung der Klasse S*, die sich an Nachwuchstalente unter 25 Jahren richtete, hatte sie mit ihrer 11-jährigen Hannoveraner Stute Donna Bella (Don Index x MV Dressage Royal) stets alles im Griff.

Das Duo sicherte sich mit einer Wertung von 73,202 Prozent einen mehr als deutlichen Sieg. Im Rahmen des Winterturniers in Springe konnte noch eine andere junge Reiterin aus dem Kreis punkten. Greta Deckert holte sich für den RV Aller-Weser im Sattel von Sweet Chocolate einen starken dritten Platz in einer Ponydressurprüfung der Klasse L**. Ebenfalls in der Ponydressur auf L**-Niveau erfolgreich war Philine Otten aus Fischerhude, die sich in Buchholz mit ihrem Dr. Best gleich zweimal Platz drei sicherte. In der S*-Dressur belegte Ulrike Hatzl (RV Aller-Weser) auf France Gall den vierten Platz.

Im Rahmen des Veolia Classic, das in Braunschweig mit hochkarätiger Beteiligung ausgetragen wurde, konnte sich Julie Mynou Diederichsmeier im Sattel des Hannoveraners Quick and Fly in einem CSI4*-Springen, das gleichzeitig als Qualifikationsprüfung für den Großen Preis galt, platzieren. Das Duo des RV Aller-Weser belegte Platz acht. Im Finale, dem Großen Preis von Niedersachsen, verhinderte ein Abwurf ein besseres Ergebnis. Diederichsmeier und Quick and Fly beendeten das internationale Springen auf Platz 16. Außerdem veranstaltete die Verdener Cross Trophy einen Geländetag in der Niedersachsenhalle, an dem Stephan Dubsky teilnahm. Der Ire belegte in der Eignungsprüfung der Klasse A mit Awhitu und im Stil-Geländeritt der Klasse A** auf Freaky Dream jeweils Platz drei. kk