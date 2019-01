Schnaars glänzt mit Top-Quote

Zehn Versuche - zehn Tore

Oyten - Trainer Jens Dove war äußerst zufrieden. „Letztlich haben wir einen nie gefährdeten Sieg eingefahren. Die Mädels bewahrten die Ruhe und zogen sich aus den schwierigen Situationen immer heraus. Jeder hat für jeden gekämpft.“ Mit einem 32:29 (18:14) beim FC Schüttorf 09 bleiben die Handballerinnen des TV Oyten II in der Oberliga als Fünfter in Lauerstellung. Enge Halle, kämpferisch eine Top-Einstellung der Gastgeberinnen und das Spiel ohne Backe - auf all das hatte der ehemalige Schüttorfer seine Oytenerinnen bestens eingestellt.