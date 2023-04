FC Verden 04: Moritz Schmökel mit Verdacht auf Kreuzbandriss

Von: Ulf Horst von der Eltz

Saisonaus wohl besiegelt: Bei Verdens Moritz Schmökel besteht nach der Auswechslung in Hagen der Verdacht auf Kreuzbandriss. © von Staden

Für die Fußball-Landesligisten stehen am Sonntag wieder wichtige Aufgaben an: Der TB Uphusen benötigt im Abstiegskampf einen Heimsieg gegen den VSV Hedendorf/Neukloster, der FC Verden 04 eine Hiobsbotschaft verkraften und auf eigenem Platz gegen den TuS Neetze den frustrierenden Verlauf des 2:2 in Hagen abschütteln. Etwas gelassener kann der TSV Etelsen zum VfL Güldenstern Stade reisen.

Verden - Neetze (15 Uhr). Das Mittwoch-Match in Hagen hallt noch nach beim FC Verden 04. Denn am Donnerstag wurde Moritz Schmökel beim Arzt mit der Hiobsbotschaft konfrontiert, dass Verdacht auf Kreuzbandriss besteht. Zwar ist noch ein MRT-Termin am Montag offen, aber Coach Frank Neubarth macht sich wenig Hoffnung auf eine mildere Diagnose. Während bei Keeper Jascha Tiemann noch auf Rückmeldung gewartet wurde, falle Elias Deblitz (Sprunggelenk) nicht länger aus, sei aber fürs Neetze-Spiel fraglich. Wie auch Dennis Hoins, der in Hagen verschnupft fehlte.

„Da darf natürlich nichts mehr passieren, wir haben nur noch 12, 13 Spieler im Kader“, meint der FC-Coach. Die Tür zum Titel ist durch das 2:2 ein Stück weit zugegangen, aber schleifen lassen werden die Reiterstädter auf keinen Fall. Neubarth: „Die Leistungen in den letzten beiden Spielen waren überaus gut, wir wollen nun gegen Neetze Druck aufbauen und uns mit einem Sieg belohnen. Der Frust sollte nach zwei Tagen weg sein, dann wird wieder angegriffen.“

TB Uphusen benötigt einen Heimsieg

Uphusen - Hedendorf/Neukloster (15 Uhr). Im Kampf um den Klassenerhalt brauchen die Arenkamp-Kicker einen Sieg. „Dafür müssen wir alles tun. Egal, wer aufläuft – jeder muss brennen. Wir dürfen Hedendorf trotz Platz 17 aber nicht unterschätzen, das Team wird nach jedem Strohhalm greifen“, appelliert Co-Trainer Emrah Tavan an seine Uphuser. Die Mannschaft sollte an die starke Leistung der ersten Halbzeit des Bornreihe-Spiels vom Mittwoch (2:4) anknüpfen, „wo wir Pause deutlich hätten führen können. Nun heiß es, vorne bei Eins-gegen-eins Situationen cooler zu bleiben und endlich häufiger zu treffen.“ Zurück nach Gelb-Rot-Sperre ist Keeper Benjamin Schimmel, ansonsten bleibt der Kader bestehen. Ob es Änderungen gibt, wird sich nach dem Abschlusstraining zeigen. Tavan: „Dann sehen wir, ob jemand bei dem derzeit strammen Programm vielleicht eine Pause benötigt.“

Nientkewitz dabei - Hoffen auf Pals und Bischoff

Stade - Etelsen (15 Uhr). Weiter rotieren – so lautet das Motto bei Etelsens Coach Nils Goerdel angesichts des stammen Programms. Gut, dass Moritz Nientkewitz wieder ins Tor gehen kann und Simon Pals nach Oberschenkelproblemen im Training ist – auch ihn wünscht sich der Übungsleiter in der Startelf. Das gilt ebenso für Luca Bischoff, dem wegen Wadenproblemen am Mittwoch eine Pause gegönnt wurde: „Luca ist gut drauf, sehr beweglich, kann Bälle festmachen, arbeitet viel und hat gute Standards.“ All das fehlte beim 1:1 im Duell mit Lindwedel-Hope.

Von Stade erwartet Goerdel defensive Ausrichtung und ein Lauern auf Umschaltmomente mit dem schnellen Philipp Aue. „Wir sollten mit Ball öfter den zweiten oder dritten Kontakt suchen, um mehr Ruhe reinzukriegen. Defensiv stehen wir ja zuletzt gut“, meint Goerdel, aus dessen Sicht noch drei Punkte zur kompletten Sicherheit fehlen. Busabfahrt: 12:15 Uhr Vereinsheim.