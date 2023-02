Daverdens Torhüter Sören Schmincke vermisst die Konstanz

Von: Björn Lakemann

Sören Schmincke (links) und Dennis Emigholz profitieren von der guten Arbeit von Torwarttrainer Jens Bohling. © bjl

Zuletzt präsentierte sich Sören Schmincke in Topform. Dennoch steht der Torhüter des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden mit seinem Team aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz.

Daverden – Erst vier Saisonsiege stehen für den TSV Daverden in dieser Saison nach 16 Spielen auf der Habenseite. Aktuell rangiert das Team damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Woran es derzeit hapert – für Sören Schmincke ist es ein Rätsel. „Es fehlt bei uns einfach an der nötigen Konstanz. Vor allen Dingen in fremden Hallen haben wir große Probleme. Aber genau dort müssen wir jetzt ganz schnell die Kurve kriegen“, weiß der 27-jährige Torhüter des Handball-Verbandsligisten.

Erfolgreich waren Schmincke & Co lediglich im Gastspiel in Neerstedt. Dass Spieler und Umfeld in Daverden das eingesetzte Haftmittel auf fremden Terrain als Ausrede für die oftmals enttäuschenden Leistungen anbringen, ist für den Torhüter nur wenig zielführend und längst überholt. „Nein, wir müssen endlich zu unserer Linie zurückfinden, die uns in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. Zwar sind wir auch dort alles andere als gut gestartet, doch am Ende sind wir dann ja noch auf dem sechsten Platz gelandet“, erinnert der 27-Jährige, der erstaunlicherweise der älteste Spieler in Daverden ist, an den guten Lauf in der zweiten Saisonhälfte. „Auch da hatten wir Druck. Aber dafür waren wir selbst verantwortlich. Somit darf das keine Ausrede sein.“ Wichtig ist für Schmincke, dass alle von Beginn an hellwach sind und ihren Rhythmus finden. Denn nur so kann die nötige Sicherheit zurückkehren.

An Trainer Christoph Schweitzer, der von Mentalcoach Stefan Honscha unterstützt wird, liegt die missliche Lage nicht, wie Sören Schmincke, der zum letzten 30:25-Heimsieg gegen Schüttorf grandiose 28 Paraden beigesteuert hat, betont. Seine überzeugende Leistung sei jedoch nicht vergleichbar mit der noch stärkeren Vorstellung beim umkämpften Erfolg gegen Marienhafe, damals noch unter Coach Thomas Panitz. „Da habe ich damals noch viel mehr hundertprozentige Einwurfgelegenheiten der Gäste zunichtegemacht“, sind seine überzeugenden Leistungen ganz klar auch ein Verdienst von Torwarttrainer Jens Bohling, der ihn und auch Dennis Emigholz in puncto koordinativer sowie kognitiver Fähigkeiten enorm weiterbringt. Als Stärken bezeichnet Schmincke das Abwehren von Würfen aus dem Rückraum. „Dafür habe ich Probleme bei Würfen von Außen. Aber das ist ja die bekannte Daverdener Schwäche“, sieht der 27-Jährige da auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Vor den Partien entspannt Daverden Urgestein gerne und sichtet zudem Videos, um sich auf die gegnerischen Wurfbilder einzustellen. „Eine Busfahrt zu Auswärtsspielen kann aber auch entspannen“, grinst der Keeper.

Nachdem am vergangenen Wochenende das erste von drei Heimspielen trotz einer deutlichen Führung gegen Fredenbeck doch noch verloren gegangen war, passte Schmincke gar nicht in den Kram. Daher sollten in den nächsten beiden Duellen unbedingt gepunktet werden. „Denn ich hoffe schon, dass wir vor den finalen Partien den anvisierten Klassenerhalt eingetütet haben“, würde sich der 27-Jährige ein Zittern bis zum Saisonende gerne ersparen. Zumal gerade den abschließenden beiden Spielen eine enorme Bedeutung zukommen könnte. Denn zunächst geht es in eigener Halle gegen den derzeitigen Tabellenletzten HSG Bützfleth/Drochtersen, bevor für das Schweitzer-Team zum Abschluss die Partie beim direkten Konkurrenten FC Schüttorf 09 ansteht.