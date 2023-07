2:0 – Schmidt und Bertram schießen SVV Hülsen weiter

+ © von Staden Schoss das 2:0 für Hülsen: Maurice Bertram (am Ball). Archiv © von Staden

Perfekter Start in die Pflichtspielsaison für den SVV Hülsen: In der 1. Hauptrunde des Bezirkspokals feierte die Bischoff-Elf am Sonntag einen 2:0 (1:0)-Erfolg beim SV Ippensen und tritt nun am nächsten Sonntag beim TV Sottrum an, der 4:1 gegen die SG Unterstedt siegte.

Hülsen - Das Duell der beiden Bezirksligisten sah in den Vorwärts-Kickern einen verdienten Gewinner. „Wir haben richtig gut gespielt, Ippensen mit deren Waffen den Schneid abgekauft“, lobte Coach Uwe Bischoff seinen arg dezimierten Kader. Die Gäste gingen aggressiv in die Zweikämpfe, ließ über die gesamte Spielzeit fast nichts zu.

Bremermann und Langreder stark

Den Grundstein legte Hülsen im defensiven Mittelfeld, wo sich die Zugänge Sören Bremermann und Micha Langreder prima ergänzten. Sie nahmen den entscheidenden Ippenser Nils Klindworth somit aus dem Match. Pablo Kaiser trieb die Truppe emotional nach vorne.

Schon in den ersten drei Minuten hätte Felix Wolf zweimal für Führung erzielen können, aber Keeper Florian Krause hielt dem Gastgeber stark den Rücken frei. Nachdem Kaiser den Ball eroberte, Wolf außen einsetzte und dessen Hereingabe Lasse Schmidt zum 1:0 (25.) verwertete, war auch Krause machtlos. Für Ippensen sorgte in Hälfte eins nur Alexander Wagner für Gefahr. Die Entscheidung besorgte Maurice Bertram zum 2:0 (67.), als Fehmi Uslu in die Tiefe und Wolf von der Grundlinie zurückgepasst hatte. Weitere Chancen vergab neben Wolf noch Justin Quiring.