MTV Riede: Abstieg ist nach 0:1 in Hülsen besiegelt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sein Tor besiegelte Riedes Abschied: Lasse Schmidt (am Ball) traf zum Hülser 1:0. © von Staden

Was schon seit Wochen praktisch festgestanden hatte, ist nun auch theoretisch besiegelt: Der MTV Riede steigt aus der Fußball-Bezirksliga ab, nach dem 0:1 (0:0) am Sonntag im Derby beim SVV Hülsen gibt es für die Segelhorstkicker keine Rettung mehr, sie spielen kommende Saison in der Kreisliga.

Hülsen/Riede – Coach Denis Schymiczek sah aber keinen Grund, zu tief zu trauern: „Es ist nicht anders als nach einer anderen Niederlage. Es war ja abzusehen.“ Und auch die gezeigte Leistung seines durch A-Jugendliche und Altherren komplettierten Kaders stimmte zufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit ebenbürtig gespielt, standen gut und hätten bei besserem Ausspielen der Konter auch ein Tor machen können.“

In der zweiten Hälfte agierten die Rieder nicht mehr so griffig, Hülsen erarbeitete sich eine Reihe Chancen. „Uns fehlten personelle Alternativen und auch die Kreativität. Wir schlugen nur noch lange Bälle. Daher geht der SVV-Sieg in Ordnung“, zeigte sich Schymiczek als fairer Verlierer.

Lasse Schmidt mit dem Tor des Tages

Sein Gegenüber Uwe Bischoff fand ein Lob für die MTV-Leistung aus der ersten Halbzeit: „Da haben sie sich besser verkauft als manch anderer Gast. Marcel Grashoff hat auf der Zehn ein gutes Spiel geliefert. Es war ein schweres Stück Arbeit für uns. Aber wir haben Geduld bewiesen und letztlich auch eine Menge Chancen zu mehr Toren.“ Lasse Schmidt traf vor der Pause ans Außennetz, Sipan Sürer schlug vorm leeren Tor über den Ball. Der Stürmer lief dazu mehrere Male ins Abseits.

Nach Wiederanpfiff wurden die Vorwärts-Kicker dominanter und ging folgerichtig in Führung: Sebastian Koltonowski leitete einen Konter nach Rieder Ballverlust ein, Justin Quiring legte im Strafraum geschickt quer – und Lasse Schmidt vollendete zum 1:0 (58.). Marcel Meyer traf noch die Latte, Sürer vergab eine weitere Topchance. Darüber hinaus wurden Hülsen zwei Abseitstore durch Sürer und Quiring aberkannt.