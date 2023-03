Fußball-Kreisliga: Schmidt lässt TSV Achim jubeln

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Thedinghausens Jan-Dirk Ölfke kann hier zwar gegen Achims Florian Ehrhardt klären, am Ende aber dominierten die Blau-Weißen die Partie an der Eyter mit 1:0. © Albrecht

Der TV Oyten II sowie der SVV Hülsen II bleiben in der Fußball-Kreisliga weiterhin ohne Sieg. Dabei musste der SVV sogar sein Heimspiel gegen den SV Hönisch kampflos aufgrund von Personalmangel abgeben.

SV Baden - TSV Dörverden 1:5 (1:2). Beim 1:0 durch Yanick Bögelsack sah Badens Keeper Philipp Franke nicht gut aus. Bögelsacks Schuss war nicht wirklich platziert, fand den Weg aber trotzdem ins Tor (10.). Dafür schlugen die Gastgeber mit ihrem ersten Angriff ebenfalls zu. Luca Buchwitz war der Torschütze (14.). Doch nur fünf Minuten später war Bögelsack wieder zur Stelle (19.). In der zweiten Hälfte schwanden bei den Badern die Kräfte und die Gäste kamen durch Lennart Troue (50.), Julien Rutault (76.) und erneut Troue (88.) zum auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg.

TSV Uesen - TB Uphusen II 1:2 (1:1). Aufgrund einer guten ersten Hälfte verdiente sich der TBU II den knappen Erfolg. Dabei vergaben Leandro Bruns und Spielertrainer Aykut Kaldirici beste Möglichkeiten, die Partie früher zu entscheiden. So stand es nach den Treffern von Sönke Peno nach Vorarbeit von Suriyan Pamplong (7.) und dem Ausgleich von Luca Becker, bei dem TBU-Keeper Dennis Shala nicht gut aussah (16.), 1:1. In der zweiten Hälfte verlängerte Peno eine Ecke und Kapitän Sören Nobel markierte den Siegtreffer (60.). In der Schlussphase hatten die Gastgeber noch die eine oder andere Möglichkeit, um zum Ausgleich zu kommen, konnten diese aber nicht für sich nutzen.

TSV Thedinghausen - TSV Achim 0:1 (0:1). Sehr zufrieden zeigte sich Achims Trainer Sven Zavelberg vor allem mit der Moral seiner Mannschaft. „Fußballerisch war bei diesen katastrophalen Platzverhältnissen nicht viel mehr möglich“, befand Zavelberg. Den frühen Siegtreffer bereitete Patrick Ehrhardt über die linke Seite vor und Fabian Schmidt zimmerte das Leder ins Gehäuse (3.). Über die gesamte Spieldauer fiel den Gastgebern nicht wirklich viel ein. Kurz vor Ende hätten sie dann trotzdem noch ausgleichen können, doch Achims Keeper Alexander Stein konnte den Freistoß von Maxim Schaf entschärfen.

TV Oyten II - TSV Brunsbrock 2:5 (0:2). Gerade in der ersten Hälfte waren die Gäste überlegen und gingen durch eine Direktabnahme von Noah Kruse nach Flanke von Andre Oestmann (18.) und einem Eigentor von Nassim Ghariz (33.) mit 2:0 in Führung. Unglücksrabe Ghariz leistete sich einen weiteren Fauxpas, als er über den Ball schlug und Kruse davon profitieren konnte (49.). Als man dachte, das Spiel wäre entschieden, kamen die Oytener doch noch einmal zurück. Zweimal schlug Henry Garbrecht einen langen Ball auf Stürmer Felix Polacek, der sich im Zentrum stark behaupten und so zwei Treffer erzielen konnte (65./66.). Der Ausgleich sollte den Gastgebern nicht mehr gelingen. Am Ende riskierten sie alles und die Brunsbrocker kamen durch Tom Vosshardt (90.+2) und Juri Hestermann (90.+5) noch zu zwei Treffern nach Kontern.

TSV Achim - SVV Hülsen II 7:0 (4:0). Einen nie gefährdeten Kantersieg feierte der TSV Achim bereits am Freitagabend gegen das Tabellenschlusslicht. Obwohl Florian Ehrhardt (22./24./28.) einen lupenreinen Hattrick erzielen konnte, hatte er laut Trainer Sven Zavelberg nicht seinen besten Tag erwischt. Beim 4:0 zirkelte sein Bruder Patrick Ehrhardt einen Freistoß ins Eck (30.). Nach der Pause erhöhten Arne Gaulke per Alleingang (51.), erneut Florian Ehrhardt (75.) und Patrick Erhardt (77.) auf 7:0. „So oft, wie wir frei aufs Tor zugelaufen sind, muss es auf jeden Fall zweistellig ausgehen“, kritisierte Zavelberg die mangelhafte Chancenauswertung.

FSV Langwedel-V. - TSV Bassen II 2:4 (0:2). Von Anfang an pressten die Bassener hoch mit ihren drei Stürmern und kamen dadurch zum frühen 1:0 durch Mario Sonntag (14.). Das 2:0 entstand durch einen abgefälschten Freistoß von Daniel Wiechert (34.). Die Gastgeber kamen gut aus der Halbzeit und durch eine Kombination zwischen Thorben Wendt und Ole Richter zum Anschlusstreffer, da Richter uneigennützig auf Justin Knop querlegte, der nur noch einschieben musste (52.). In einer guten Langwedeler Phase, als sie auf den Ausgleich drückten, kam Bassen zum 3:1 durch Max Behrens (61.). Kurze Zeit später saß auch der Sonntagsschuss von Wiechert, sodass die Partie entschieden war (67.). Langwedel konnte erneut durch Knop nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Seine Hereingabe von außen wurde von einem Bassener Verteidiger bei dem Rettungsversuch ins eigene Tor abgefälscht (89.).