Schmidt-Bonheur: „Wollen gleich den ersten Matchball nutzen“

Von: Kai Caspers

Will die SG zumindest ärgern: Daverdens Torsten Liebrum. © Lakemann, Björn

Mit einem Sieg beim TSV Daverden II will Handball-Landesligist SG Achim/Baden II die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga vorzeitig perfekt machen.

Daverden – In der Handball-Landesliga steht an diesem Wochenende das Derby zwischen dem TSV Daverden II und der SG Achim/Baden II im Mittelpunkt des Interesses. Dabei sind die Rollen klar verteilt, denn alles andere als ein klarer Sieg der Gäste wäre schon eine sehr große Überraschung. Vor hohen Hürden stehen der TV Oyten II und die HSG Verden-Aller in ihren Spielen in Horneburg und Lüneburg.

VfL Horneburg - TV Oyten II (So., 16.30 Uhr). Mit gemischten Gefühlen tritt Sören Blumenthal die Reise nach Horneburg an. „Ich weiß nicht, was uns dort erwartet und ob die Gastgeber den Todesfall schon verdaut haben. Hinzu kommt, dass wir nur mit einem sehr schmalen Kader anreisen können. Daher ist von einem glücklichen Sieg bis hin zu einer derben Klatsche alles möglich“, erinnert sich Oytens Trainer ungern an das 26:41 im Hinspiel. „Da haben wir den Start komplett verpennt. Ich hoffe, dass wir dieses Mal besser ins Spiel finden“, warnt Blumenthal insbesondere vor Horneburgs Timo Meyn.

Gemischte Gefühle bei Oytens Trainer Sören Blumenthal

Handballverein Lüneburg - HSG Verden-Aller (Sa., 19.30 Uhr). Auch nach einer vierwöchigen Spielpause hat sich die personelle Situation bei den Verdenern nicht mal ansatzweise entspannt. „Jetzt hat sich auch noch Torhüter Mirco Thalmann am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Da auch hinter dem Einsatz von Kevin Bröcker ein großes Fragezeichen steht, muss ich gucken, wie ich die Truppe zusammenbekomme“, gibt sich Oliver Schaffeld daher im Vorfeld keinen großen Illusionen hin. „Natürlich wissen wir, dass wir im Kampf um den Klassenerhalt punkten müssen. Aber realistisch gesehen, müssen wir dem Abstieg ins Auge sehen“, macht sich Verdens Trainer nichts vor.

Verden-Aller mit großen Problemen nach Lüneburg

TSV Daverden II - SG Achim/Baden II (Sa., 17.30 Uhr). „Wir wollen Achim das Leben natürlich so schwer wie möglich machen. Schließlich soll sich die Truppe ihr Meisterbier auch ordentlich verdienen“, will Daverdens Torsten Liebrum die Flinte nicht schon im Vorfeld ins Korn werfen. Gleichwohl weiß er natürlich um die Schwere der Aufgabe. „Die SG ist auf allen Positionen sehr gut besetzt und steht völlig verdient an der Spitze. Hinzu kommt, dass es bei uns einmal mehr im Rückraum hapert. Daher muss ich mir das noch etwas einfallen lassen.“

Daverdens Torsten Liebrum will Achim/Baden zumindest etwas ärgern

Torben Schmidt-Bonheur ist sich der klaren Favoritenrolle natürlich bewusst und lässt auch keine Zweifel daran, „dass wir den ersten Matchball zur Meisterschaft nutzen wollen. Das war im Training auch deutlich zu spüren. Alle waren motiviert bei der Sache und freuen sich auf das Derby. Ich schätze Daverden in eigener Halle zwar etwas stärker ein, doch wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir auch gewinnen“, setzt der SG-Trainer in erster Linie auf eine starke Deckung. Dass in Daverden ohne Backe gespielt wird – für Schmidt-Bonheur kein Thema: „Das kennen wir ja.“ kc