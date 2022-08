Schmidt als Dosenöffner für den TB Uphusen

+ © Hägermann Jonathan Bondombe-Simba. © Hägermann

Der TB Uphusen behält nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Landesliga seine weiße Weste. So dominierte der Oberliga-Absteiger beim Aufsteiger RW Cuxhaven nicht unverdient mit 2:1 (1:1) und spielte diesen Erfolg in einer Schlussphase, in der die Hausherren in Überzahl (84. Gelb-Rot für Ilias Kasapis) noch einmal alles versuchten, mit kühlem Kopf nach Hause.

Uphusen – „Wir haben das über weite Strecken gut gemacht. Vor allem in den ersten 20 Minuten jeder Halbzeit, in denen dann auch unsere Tore fielen“, konstatierte da später Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan, der bereits nach 17 Minuten erstmals jubeln durfte, Als Justin Schmidt einen feinen Steckpass von Jonathan Bondombe-Simba cool verwerten konnte. „Danach haben wir etwas nachgelassen, aber bis auf das Gegentor im Grunde nicht viel zugelassen“, sah Tavan in der 31. Minute das 1:1 durch Leon Brümmer, der im zweiten Versuch TBU-Keeper Jonathan Böhlendorf überwinden konnte.

Nach der Pause kamen die Gäste an der Küste dann hellwach aus den Kabinen und durch Bondombe-Simba, der das Leder mit aller Präzision in den Winkel schweißte (48.) zum 2:1. „Das war in feinster Arjen Robben-Manier“, schmunzelte da Tavan später. In der Folge ließen die Uphuser dann einige Chancen leichtfertig liegen. So drückte Rasho Chicho einen Flugkopfball aus der Nahdistanz als Aufsetzer auf den Boden, von wo er aus an die Latte sprang. In der Schlussphase witterten die noch punktlosen Hausherren nach dem Platzverweis Morgenluft. Und der TBU hatte auch etwas Glück, dass Böhlendorf einen Schuss abwehren konnte. vst