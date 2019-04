Schlosspark – Skupins Sehnsucht

Oytens Keeper wechselt nach Etelsen

+ Auf gute Zusammenarbeit in Etelsen: Keeper Benjamin Skupin (links) und sportlicher Leiter André Koopmann.

Etelsen - Von Ulf Von Der Eltz. Spektakulärer Torwart-Wechsel in der Fußball-Bezirksliga: Benjamin Skupin verlässt am Saisonende den TV Oyten und steht künftig beim TSV Etelsen zwischen den Pfosten. „Hoffentlich in der Landesliga“, wie der 30-Jährige am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung seinen Wunsch äußerte.